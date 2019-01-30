Нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про встановлення норми в 3,29 кубометра газу на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Він нагадав, що норма в 3,3 кубометра була встановлена у 2016 році. Проте за рішенням суду вона була скасована і в дію вступили старі, збільшені норми споживання.

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію. У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Також Кабінет Міністрів України рекомендував НАК «Нафтогаз України» забезпечити 100% домогосподарств України лічильниками палива. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Всі мають бути зацікавлені у тому, аби рахувати – хто і скільки споживає реально, а не списувати один на одного. Потрібен лічильник. У нас є домогосподарства, в яких лічильника немає. Чиє це завдання (забезпечити лічильниками)? Постачальника газу! – сказав Володимир Гройсман. – Саме тому ми будемо рекомендувати НАК «Нафтогаз України» забезпечити громадян лічильниками. Тоді ми будемо точно знати, хто скільки споживає».

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