Важливо

"Білоцерківвода" має намір встановити загальнобудинкові лічильники на воду

  • Понеділок, січ. 14 2019
  • Автор 
&quot;Білоцерківвода&quot; має намір встановити загальнобудинкові лічильники на воду

На сайті Білоцерківської міської ради з'явилася інформація про те, що ТОВ "Білоцерківвода" має намір встановити комерційні (загальнобудинкові) лічильники холодної води у кількох будинках міста, а саме:

вул. Клінічна, 4/1

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 66 044,74 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 170,22 гривень на кожне окреме приміщення.

вул. Некрасова, 46 (1 ввід)

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 76 589,85 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 132,97 гривень на кожне окреме приміщення.

вул.Некрасова, 46 (2 ввід)

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 85 091,60 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 85,09 гривень на кожне окреме приміщення.

вул. Гайова, 4

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 66 044,74 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 183,46 гривень на кожне окреме приміщення.

вул.Молодіжна, 20

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 78 324,10 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 145,05 гривень на кожне окреме приміщення.

вул.Молодіжна, 24

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 73 579,36 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 140,42 гривень на кожне окреме приміщення.

вул. Шевченко, 120

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 78 122,97 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 122,83 гривень на кожне окреме приміщення.

Нагадаємо, 2 серпня 2017 року в Україні набув чинності Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», яким передбачається зобов'язання операторів зовнішніх інженерних мереж (тепломережі, водоканали) обладнати 100% житлових будинків побудинковими вузлами обліку (теплової енергії, води). 

Закон передбачає, що витрати на будинків лічильниками постачальнику послуги (опалення, холодної води) відшкодують мешканці шляхом сплати внеску за встановлення будинкового вузла обліку.

Водночас закон не забороняє міській владі встановити такі лічильники коштом міського бюджету. Тому 21 червня 2018 року на сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили програму, яка передбачає закупівлю та оснащення багатоповерхових будинків Білої Церкви вузлами комерційного обліку холодної води упродовж 2018-2019 років. З бюджету на це витратять 20 млн. грн. Порахували, що потрібно встановити близько 600 засобів побудинкового обліку питної води.

З повідомлення ТОВ "Білоцерківводи" не зрозуміло, за чиї кошти (споживачів чи міського бюджету) будуть встановлювати лічильники у вищеназваних будинках. Тож їх мешканцям варто це питання уточнити у концесіонера. 

SocButtons v1.5
Прочитано 128 раз
Опубліковано в ЖКГ

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Чи задовольняє вас якість опалення?

так, задовольняє - 3.7%
ні, у квартирі холодно - 33.3%
у мене автономне опалення - 7.4%
задовольняє, але дуже дорого - 48.1%
задовольняє, але хотів би перейти на автономне - 7.4%

Всього голосів: 27
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео