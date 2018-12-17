"Білоцерківвода" має намір встановити загальнобудинкові лічильники на воду

На сайті Білоцерківської міської ради з'явилася інформація про те, що ТОВ "Білоцерківвода" має намір встановити комерційні (загальнобудинкові) лічильники холодної води у кількох будинках міста, а саме:

вул. Клінічна, 4/1

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 66 044,74 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 170,22 гривень на кожне окреме приміщення.

вул. Некрасова, 46 (1 ввід)

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 76 589,85 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 132,97 гривень на кожне окреме приміщення.

вул.Некрасова, 46 (2 ввід)

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 85 091,60 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 85,09 гривень на кожне окреме приміщення.

вул. Гайова, 4

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 66 044,74 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 183,46 гривень на кожне окреме приміщення.

вул.Молодіжна, 20

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 78 324,10 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 145,05 гривень на кожне окреме приміщення.

вул.Молодіжна, 24

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 73 579,36 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 140,42 гривень на кожне окреме приміщення.

вул. Шевченко, 120

(адреса)

Вартість встановлення вузла комерційного обліку 78 122,97 гривень.

Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку за квартал становить 122,83 гривень на кожне окреме приміщення.

Нагадаємо, 2 серпня 2017 року в Україні набув чинності Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», яким передбачається зобов'язання операторів зовнішніх інженерних мереж (тепломережі, водоканали) обладнати 100% житлових будинків побудинковими вузлами обліку (теплової енергії, води).

Закон передбачає, що витрати на будинків лічильниками постачальнику послуги (опалення, холодної води) відшкодують мешканці шляхом сплати внеску за встановлення будинкового вузла обліку.

Водночас закон не забороняє міській владі встановити такі лічильники коштом міського бюджету. Тому 21 червня 2018 року на сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили програму, яка передбачає закупівлю та оснащення багатоповерхових будинків Білої Церкви вузлами комерційного обліку холодної води упродовж 2018-2019 років. З бюджету на це витратять 20 млн. грн. Порахували, що потрібно встановити близько 600 засобів побудинкового обліку питної води.

З повідомлення ТОВ "Білоцерківводи" не зрозуміло, за чиї кошти (споживачів чи міського бюджету) будуть встановлювати лічильники у вищеназваних будинках. Тож їх мешканцям варто це питання уточнити у концесіонера.