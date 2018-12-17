Монетизація пільг і субсидій з 1 січня 2019 року: як це працюватиме

Кабінет Міністрів України 27 грудня 2018 року схвалив Постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними.Змінюється лише алгоритм її виплати.

Монетизація відбуватиметься у три етапи. Вже з 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернуться за допомогою вперше. Субсидія від держави надходитиме на їх персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку.

Тим сім’ям, які беруть участь в монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через Ощадбанк сплачуватиме частину комуналки, в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунку.

Скажімо, домогосподарству виділена субсидія на газ, воду, електроенергію у загальному розмірі 1 500 гривень. А сума всіх комунальних платежів складає 2 000 гривень. 1 500 субсидійних гривень Ощадбанк перерахує надавачам послуг та поінформує сім’ю субсидіанта про те, що йому залишилося доплатити за комуналку 500 грн.

З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період.

А з 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.

5 ГОЛОВНИХ ЗАПИТАНЬ ПРО МОНЕТИЗАЦІЮ ПІЛЬГ І СУБСИДІЙ

1. Чи потрібно повторно подавати документи?

Так, усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно У ТРАВНІ подати Заяву на монетизацію і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних.

В Ощадбанк йти не потрібно. Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг.

Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019 році, у травні вже не потрібно поновлювати документи. Ви вже є учасниками монетизації пільг і субсидій.

2. Чи потрібно у Ощадбанку самостійно відкривати рахунок?

На кожного одержувача субсидій, після опрацювання заяви на монетизацію, буде АВТОМАТИЧНО відкритий персональний обліковий запис в банку, на якому будуть відображатися житлової субсидії у грошовій формі.

Персональний обліковий запис матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

Ощадбанк щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезону - у червні - суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії. Рахунок кожному Ощадбанк відкриє автоматично, без додаткового звернення у банк.

3. Як відбуватиметься оплата комуналки?

Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть он-лайн платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це, та про те скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням.

Для субсидіантів будуть створені ПЕРСОНАЛЬНІ КАБІНЕТИ, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів. Додаткові консультації можна буде отримати у контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800.

4. Чому Ощадбанк?

Ощадбанк є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно-енергетичного комплексу.

Банк володіє найбільшою мережею відділень – понад 3 200, які присутні в тому числі у сільській місцевості, де найбільша кількість субсидіантів, та має великий ДОСВІД щодо виплат соціальної допомоги й пенсій великій кількості клієнтів одночасно. Тому і визначено проводити монетизацію пільг і субсидій саме через цей державний банк.

Жодних комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме.

5. Чому гроші не роздадуть одразу на руки?

В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів.

Уявімо ситуацію, що 8 млрд. грн. щомісяця замість оплати комуналки попадатимуть на споживчий ринок. Уже через два місяці житлово-комунальне господарство України спіткає колапс, адже надавачі послуг не зможуть розрахуватися з тим же Нафтогазом за куплений газ.

Тому допомога надходитиме на персональний обліковий запис субсидіанта та пільговика в Ощадбанк, а все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону ЕНЕРГООЩАДНІ українці зможуть забрати з банку готівкою.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету міністрів України