Новий механізм перепланування квартир

Україні дозволили перепланування квартир, але без втручання в огороджувальні та несучі конструкції, а також інженерні мережі постачання. І це не означає, що не буде контролю за такими роботами. Управитель, управляюча компанія або житлово-експлуатаційні контори мають контролювати дотримання вимог під час перепланування.

Про це у прямому ефірі «Радіо НВ» розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Технічний паспорт будинків знаходиться або в ЖЕКу, або в управителя. Люди, у яких викликатимуть занепокоєння такі роботи у сусідів, мають звертатися до вищеперерахованих структур. Нашим Міністерством розроблений типовий договір між мешканцями та управителем, в якому будуть прописані всі питання щодо взаємодії і відповідальності між двома суб’єктами», – зазначив Геннадій Зубко.

Він пояснив, що технічний паспорт визначає не тільки несучі конструкції будівлі, а й інженерні мережі, які обслуговують всі квартири. При вертикальній розводці - це стояки водопостачання і водовідведення, тепло і газозабезпечення.

«До речі, після нещодавнього випадку у Фастові ми підготували зміни до державних будівельних норм, в яких прописана заборона на використання газових котлів в багатоповерхових житлових будинках вище 3 поверхів. Наразі у Фастові триває розслідування, завершуються експертизи, працює комісія з обстеження, яка зробить висновок щодо можливості подальшої експлуатації цього будинку. Але остаточно встановлено, що причиною руйнації став вибух газу», – зазначив Геннадій Зубко.

За словами Віце-прем’єр-міністра, зміни стосуватимуться в першу чергу нового будівництва. «Сьогодні, коли в експлуатацію здається 9-поверховий будинок, у якому є можливість встановити у кожній квартирі індивідуальний газовий котел, можна порадіти за таких мешканців, які матимуть автономне опалення. Але це також пов’язано з використанням надзвичайно небезпечних газових приладів, які можуть спричинити вибух. Тому ми маємо рухатися до європейських стандартів, де для приготування їжі, підігріву води використовується електрика, а для опалення – домова котельня або централізована мережа. Це надійно, безпечно, більш цивілізовано і дешевше, ніж гріти кожну квартиру 30-кіловатним газовим котлом», – підкреслив Геннадій Зубко.

У європейських країнах вже давно прийняте рішення щодо заборони використання газу в житлових приміщеннях незалежно від поверхів і типів будівель. Там для побутових та господарських послуг газ не використовується.

Урядовий портал