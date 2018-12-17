Михайло Вакуленко: «Моє завдання – економити газ»

Про те, як розпочався опалювальний сезон, чому в одних будинках холодно, а в інших жарко, як обираються будинки для встановлення лічильників та скільки боргів у підприємства, розповів директор КП БМР «Білоцерківтепломережа» Михайло Вакуленко.

Як ви охарактеризуєте початок опалювального сезону?

На початку опалювального періоду 2018-2019 року була висока температура, тому ми почали вмикати опалення з 25 жовтня, коли три доби підряд середньодобова температура вже становила +8 градусів. Варто зазначити, що запуск опалення – це не миттєвий процес. Спершу починають працювати котельні, потім йде подача тепла в мережі, а далі підключаються будинки. От якраз на етапі будинків відразу стає зрозуміло, хто підготувався до опалювального сезону, зробив промивку мереж, а хто ні. Часто трапляються й пориви труб вже в самому будинку, тому на запуск опалення дається два тижні. По нашим мережам було всього 4 поривів, які ми швидко ліквідували.

Мешканці часто пишуть в Facebook, що в їх будинках або занадто жарко, або холодно. З чим пов’язана така нерівномірність подачі тепла?

Варто пам’ятати, що будинки обов’язково повинні готуватися до опалюваного сезону, промивати мережі, адже в батареях накопичується осад, іржа, все це заважає рівномірно прогрівати систему опалення. Варто зауважити, що краще до сезону готуються будинки ОСББ та ЖБК. Їх керівники більш відповідальні, адже їм постійно доводиться спілкуватися зі своїми сусідами. Ми їм готові допомагати в цій роботі. Також ми оперативно реагуємо на температуру довколишнього середовища. Нам немає ніякого сенсу даремно спалювати газ і створювати перегрів у помешканнях, якщо на вулиці тепло. Зараз договори з НАК «Нафтогаз» передбачають, що Тепломережа повинна чітко замовити такий обсяг газу, який буде використаний. Якщо ми використаємо більше газу, ніж замовили, все одно його оплатимо. Та ж ситуація, якщо ми замовимо певний обсяг газу, але не використали.

Поясніть, будь ласка, чому котельня по вул. Гончара, 1 навіть з урахуванням пізнішого початку опалювального сезону не розпочала свою роботу вчасно, а відтак будинки по вул. Вокзальна, Гончара, Курсовий провулок були підключені до іншої котельні, у результаті чого одні квартири опалювалися, а інші – взагалі ні? При цьому всі споживачі отримали квитанції на сплату за 5 днів опалення у жовтні.

Реконструкцію котельні проводила фірма ТОВ «Стікс-Оіл Інжинірінг». Ми до цього не маємо ніякого відношення, хоча контролюємо цей процес. Підрядника обирає відділ капітального будівництва БМР шляхом тендеру. Двічі тендер зривався, тому що на ньому перемагали фірми, які по факту не могли надати послуг з реконструкції. У них в статутному капіталі значилася… квартира!Мабуть, сподівалися на те, що зможуть якось «домовитися» зі мною. Але в них нічого не вийшло. Як директор Тепломережі маю свою особисту точку зору: система Prozorro не дає можливості в стислі терміни вибрати професійного підрядника. Через те, що тендер проводився кілька разів договір з ТОВ «Стікс-Оіл Інжинірінг» був заключний лише у липні. При цьому три місяці пішло на виготовлення обладнання. Тепер на котельні стоїть новітнє обладнання з італійськими пальниками з автоматичним погоднім регулюванням. Підрядники ніяк швидше не могли б зробити цю модернізацію. Тому тимчасово підключили будинки до іншої котельні, що розташована по вул. А. Шептицького. Таким чином заповнили будинкові мережі водою, дали змогу ЖЕК та ОСББ «вигнати» повітря із системи опалення. Відтак, коли включили котельню на вул. Гончара, будинки були повністю готові до подачі тепла. А нарахували мешканцям за ці дні не так вже й багато, проте ми людям гарантуємо, що не почнуться пориви труб під час морозів.

Чи зменшилася кількість боржників серед населення за послуги опалення?

Треба віддати належне: 85-90% білоцерківців сплачують за поточними рахунками. Ніколи такого не було. Частково цьому посприяло рішення Кабміну про те, що боржникам не нараховується субсидія. За попередні роки накопичилася заборгованість населення у розмірі 56 млн. грн. Ми постійно проводимо роботу з боржниками з метою стимулювати їх оплачувати свої борги: заключаємо договори реструктуризації, йдемо до суду, налагодили співпрацю з виконавчою службою. Коли очолив підприємство, то відмовився від послуг колекторів. Але додам: всі поточні оплати йдуть в першу чергу на погашення боргів попередніх періодів. Бюджетні організації оплачують послуги на 100%.

Чи винна держава Тепломережі по субсидіям та різниці в тарифі?

Різниця в тарифах за два опалювальних періоди 2015-2016 та 2016-2017 становить 238 млн. грн. Це те, що держава має компенсувати Тепломережі, але процес повернення цих боргів призупинений. По субсидіям ми отримуємо компенсацію, проте з певною затримкою. А інколи буває й так, що надходження по субсидіям зменшуються через зміни в законодавстві. Тому початок сезону в цьому плані «рве» графік закриття оплати в частині субсидій.

У кінці 2017 року КП БМР «Білоцерківтепломережа» отримала 8 млн. грн. безповоротної фінансової допомоги, аби отримати ліміти на газ. Цього року ви з таким проханням до депутатів не зверталися. Як вийшли із ситуації?

Підприємству це вже не потрібно. Я очолюю Тепломережу з січня 2018 року. Минулого року нам для отримання лімітів потрібно було мати 85% розрахунків за газ. Тоді ці гроші безпосередньо пішли на рахунки НАК «Нафтогаз України». Якби підприємство мало 100% оплати, ми б не зверталися до депутатів. Я вдячний депутатам за розуміння. Це був разовий платіж. А далі ми виконали всі вимоги, щоб попасти в реєстр підприємств, які зможуть врегулювати заборгованість за спожиті електроносії. Для цього у 2017 році заключили договір реструктуризації боргу на 5 років під гарантії міської ради і погашаємо борги по 700 тис грн. в місяць протягом всього року. НАК «Нафтогаз України» – єдиний трейдер, який дає блакитне паливо в борг. Мені, як керівнику, потрібно лише вжити всіх заходів, щоб зекономити газ.

Хто обирає будинки, на яких треба ставити вузли обліку теплової енергії?

Враховують звернення мешканців, депутатів, а також враховують наші побажання. Ми рекомендуємо ставити вузли обліку в прив’язці до котелень, тобто більшість будинків, які гріє та чи інша котельня, мають отримати лічильники. А вже потім переходити до іншого району, де працює інша котельня. Але остаточне рішення ухвалюють депутати, враховуючи звернення мешканців зі своїх округів. У нас практично 90% будинків мають вузли обліку.

У редакцію зверталися мешканці масиву Леваневського, які переконані, що якби ТЕЦ їм напряму продавала тепло, воно було б дешевше. Чи ви з цим згодні?

ТЕЦ виробила тепло, а хто його доведе до масиву? Воно транспортується по 4 км трубі «ТЕЦ-місто», якій 45 років і на ній вже «живого місця» немає.ТЕЦ не хоче брати трубу на баланс. Мешканці масиву Леваневськогокористуються тарифом, де закладено 2% втрат, а те, що реальні втрати на цій трубі 35%, вони про це не знають і за це не платять. Це розбавляється малими втратами в інших мережах по місту. Тільки цього року ми замінили 8 км труб.

P.S. 10 грудня 2018 року НКРЕКП встановила тариф на підвищення вартості опалення до наступних розмірів: 1550,83 грн за 1 Гкал для будинків з лічильниками та 39,66 за кв. м. для будинків без лічильника. Зростання становить 16 %.