З 2019 року запроваджується профатестація управителів багатоквартирних будинків

«Це крок до формування ринку професійних управителів та підвищення якості послуг населенню. В Україні сьогодні близько 250 тисяч багатоквартирних будинків, і їх мешканці мають отримувати якісний рівень житлово-комунальних послуг. Тож впровадження професійної атестації управителя дозволить підвищити цю якість», – зазначив Геннадій Зубко.
Порядком професійної атестації передбачено: вимоги до осіб, що подають заяву про здійснення професійної атестації; етапи здійснення професійної атестації; перелік документів, необхідних для проведення професійної атестації; підстави для відмови у здійсненні професійної атестації; процедура здійснення первинної професійної атестації; здійснення повторної професійної атестації; строк дії кваліфікаційного сертифіката; підстави для анулювання кваліфікаційного сертифіката.
Атестація за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» запроваджується відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги».
Нагадаємо, раніше Уряд затвердив Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типовий договір.