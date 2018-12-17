З 2019 року запроваджується профатестація управителів багатоквартирних будинків

2019 року в Україні запроваджується професійна атестація для управителів багатоквартирного будинку. Це нововведення дозволить підвищити професійний рівень знань та вмінь управителів і, як наслідок, забезпечити вищу якість послуг для населення. Так прокоментував прийняту Урядом постанову щодо професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Це крок до формування ринку професійних управителів та підвищення якості послуг населенню. В Україні сьогодні близько 250 тисяч багатоквартирних будинків, і їх мешканці мають отримувати якісний рівень житлово-комунальних послуг. Тож впровадження професійної атестації управителя дозволить підвищити цю якість», – зазначив Геннадій Зубко.

Порядком професійної атестації передбачено: вимоги до осіб, що подають заяву про здійснення професійної атестації; етапи здійснення професійної атестації; перелік документів, необхідних для проведення професійної атестації; підстави для відмови у здійсненні професійної атестації; процедура здійснення первинної професійної атестації; здійснення повторної професійної атестації; строк дії кваліфікаційного сертифіката; підстави для анулювання кваліфікаційного сертифіката.

Атестація за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» запроваджується відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги».

Нагадаємо, раніше Уряд затвердив Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типовий договір.