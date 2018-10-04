Для призначення субсидії можна самостійно сплатити ЄСВ

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 р. № 329), житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України:

- у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;

- або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

- та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачена добровільна сплата єдиного внеску (ЄСВ).

Для укладення договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, непрацюючим працездатним особам, які (за яких) не сплатили ЄСВ, але вони бажають оформити житлову субсидію, рекомендуємо звертатися до Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області (адреса: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 12).

На підставі укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, оформленого в установленому порядку, у якому зазначається період, та номер платіжного документу про сплату такого внеску, житлова субсидія призначатиметься із урахуванням вимог Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 р. № 329), тобто в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включатиметься середньомісячний дохід таких осіб у розмірі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи (при призначенні субсидії з жовтня 2018 р. непрацюючим особам за рішенням комісії буде враховано 5286 грн. = 1762 грн. х 3).

Управління соціального захисту населення

Білоцерківської міської ради