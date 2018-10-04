В Україні вже діє майже 30 тисяч ОСББ

2015 року нам вдалося вдвічі збільшити кількість ОСББ в Україні – до майже 30 тисяч будинків. І ключовим фактором у їх формуванні стало прийняття необхідної законодавчої бази та надання ОСББ можливості скористатися програмами підтримки з впровадження енергоефективних заходів. На цьому під час відвідування енергоефективного ОСББ «Гашека 18» з Держсекретарем Швейцарії з питань економіки Марі-Габріель Інайхен-Фляйш наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Завдяки спільній роботі, лідерству в будинку, об’єднанню мешканців, участі у муніципальній програмі 70/30, залученню державної програми «теплі кредити» в ОСББ «Гашека 18» вдалося зробити абсолютно матеріалізовані і відчутні результати. Тільки за один опалювальний сезон, за рахунок впроваджених енергоефективних заходів, цей будинок економить близько 770 тисяч гривень. Тут вчетверо зменшена плата за опалення - замість 32 грн за 1 м кв. (за прайсом), сплачується 8 грн за 1 м кв. Цікавий і важливий момент: в цьому будинку проживає тільки 2 сім’ї, які отримують субсидії. Це означає, що економія дала такий ефект, коли у людей немає потреби звертатися за соціальною допомогою до держави, а самостійно сплачувати нараховану суму за комунальні послуги. І це один із головних результатів, який очікує держава від реформи енергоефективності», - наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, держава і надалі буде підтримувати ОСББ, зокрема через запуск Фонду енергоефективності, фінансування якого відбувається за рахунок Мультидонорського фонду, створеного Євросоюзом та Урядом Німеччини. До роботи Фонду залучено й IFC (Міжнародна фінансова корпорація). Також з держбюджету на Фонд виділено 1 млрд 600 млн грн.

«За рахунок підтримки міжнародних партнерів, співфінансування від Фонду енергоефективності у нас є абсолютна можливість приступити до масштабної модернізації житлового сектору України», - підкреслив урядовець.

«Уряд Швейцарської Конфедерації дуже радий допомагати Україні в підвищенні її енергоефективності, зокрема шляхом фінансової підтримки проекту IFC «Енергоефективність у житловому секторі України». За 6 років спільних зусиль разом з українським Урядом, IFC та іншими міжнародними донорами було створено законодавчу базу для роботи ефективного власника багатоквартирних будинків в Україні – об’єднань співвласників, впроваджено механізм, що забезпечив доступ до фінансування для енергомодернізації багатоквартирних будинків, надано підтримку ОСББ у здобутті необхідних знань та навичок. Тож ми вітаємо досвід українських ОСББ, які, використовуючи створені механізми, доводять, що інвестування в енергоефективність призводить до покращення умов життя та зниження рахунків за житлово-комунальні послуги. Це також створює попит на енергоефективні товари та послуги, що є чудовою можливістю для малих та середніх підприємств», - зазначила Держсекретар Швейцарії Марі-Габріель Інайхен-Фляйш.

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