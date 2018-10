В Україні вже діє майже 30 тисяч ОСББ

так, ціную - 66.7%

ні, при Союзі було краще - 8.3%

мені все одно - 8.3%

в Україні нема що робити, планую виїхати за кордон - 16.7%

реалізував в незалежній Україні багато своїх планів - 0%

The voting for this poll has ended

: 24