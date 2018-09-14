5 популярних запитань про субсидії

Напередодні нового опалювального сезону тема субсидій є однією з найактуальніших в країні. Міністр соціальної політики України Андрій Рева у форматі відеороз’яснення відповів на найбільш популярні серед населення питання.

Чи мають право у субсидії відмовити усно?

«Усна» відмова працівника управління соціального захисту населення є незаконною. Згідно із законом «Про звернення громадян» та Положенням про порядок призначення житлових субсидій орган соцзахисту зобов’язаний оформити заяву і декларацію і лише після їх розгляду офіційно (письмово) повідомити заявника – призначена чи непризначена йому субсидія із обґрунтуванням такого рішення.

На допомогу від держави можуть розраховувати ті українські родини, чиї доходи не дозволяють в повному обсязі сплачувати житлово-комунальні послуги. Для оформлення субсидії необхідно звернутися у найближче управління соціального захисту населення виключно із Заявою і Декларацією про доходи.

https://teplo.gov.ua/video/146.html

Чи можуть у субсидії відмовити тим, у кого доходи менші мінімальної зарплатні?

Міністр соціальної політики України Андрій Рева стверджує, що така відмова є неправомірною.

Громадяни, які отримують менше за мінімальну зарплатню, мають змогу звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій. Якщо ЄСВ сплачується в повному обсязі, Комісія у дохід порахує три або навіть один прожиткових мінімуми, в залежності від соціального стану людини, і розрахує розмір субсидії.

Якщо ЄСВ НЕ сплачується з вини роботодавця, субсидію громадяни мають змогу оформити на загальних умовах, без розгляду справи Комісією. Субсидію у таких випадках розраховують на основі реально отриманих доходів, тобто з урахуванням мінімальної заробітної плати.

https://teplo.gov.ua/video/147.html

Чи потрібно ЄСВ безробітному сплачувати щомісяця після призначення субсидії?

Міністр соціальної політики України Андрій Рева запевняє, що для призначення субсидії безробітному ЄСВ потрібно сплатити лише за три місяці періоду, за яких беруться доходи для розрахунку розміру субсидії.

Тобто для «зимової» субсидії соціальний внесок має бути сплаченим за будь-які три місяці 1-2 кварталів 2018 року до моменту подачі документів в управління соцзахисту.

Якщо Вас змушують підписати річний договір на сплату ЄСВ, посилайтеся на статтю 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Вона гарантує право на одноразову сплату ЄСВ.

І якщо Ви подали заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, орган доходів і зборів в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви зобов’язаний укласти договір про добровільну участь відповідно до типового договору.

Сплата ЄСВ відображається у базі даних Пенсійного фонду і цей період зараховується громадянам до страхового стажу.

https://teplo.gov.ua/video/148.html

Чи потрібно розлученим декларувати доходи колишніх?

Міністр соціальної політики України Андрій Рева це спростовує і каже, що якщо подружжя розлучене і немає неповнолітніх дітей, то ні чоловік, ні дружина не повинні відображати в декларації своїх «колишніх», які зареєстровані і проживають окремо.

Однак, якщо сім’я розлучена, але є неповнолітні діти, то в декларації потрібно відобразити маму чи тата дитини (в залежності від того з ким проживає дитина).

І звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій, щоб доходи того з батьків, що не зареєстрований та не проживає разом з дитиною, не включалися до сукупного доходу домогосподарства. Разом із завою необхідно надати також документ (довідка з ЖЕКу, сільської/селищної ради), що дитина проживає із заявником.

https://teplo.gov.ua/video/149.html

Чи потрібно для оформлення субсидії додавати різноманітні довідки?

У загальному випадку для оформлення субсидії потрібні лише Заява і Декларація про доходи. Довідки потрібні якщо громадяни бажають оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а лише фактично проживаючих у помешканні осіб. Тоді до справи додаються документи з місця роботи в іншому місті, про навчання в іншому місті, про перебування на лікуванні, про постійне місце проживання з ЖЕКу, сільської чи селищної ради.

Субсидію призначають на рік – від травня до травня наступного року. Розмір субсидії розраховують окремо – на літній період, і окремо – на зимовий виключно на основі доходів зареєстрованих і фактично проживаючих у помешканні осіб.

Якщо допомогу уже призначено на новий рік (2018-2019рр), у жовтні їх розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично, без повторного звернення.

https://teplo.gov.ua/video/150.html

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

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