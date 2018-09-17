У Білій Церкві відбудеться двомісячник благоустрою

З 26 вересня по 26 жовтня у Білій Церкві відбудеться осінній двомісячник санітарного очищення, озеленення та благоустрою.

Рішення про його проведення прийняли члени виконавчого комітету 25 вересня. Крім того, затвердили склад штабу з благоустрою міста Біла Церква та відповідні заходи. Загальноміська толока буде проведена 20 жовтня та 03 листопада поточного року.

З метою оперативного впливу на екологічний та санітарний стан міста рішенням було рекомендовано: керівникам підприємств, установ, організацій різних форм власності скласти план робіт по проведенню осіннього двомісячника санітарного очищення, озеленення та благоустрою міста і надати до управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради до 04 жовтня 2018 року.

Єдиним санітарним днем у місті встановлено четвер кожного тижня.

Штабу з благоустрою міста Біла Церква в період осіннього двомісячника доручено звернути особливу увагу на екологічний та санітарний стан річки Рось та її берегів, автомобільних стоянок, гаражних кооперативів, міських газонів, спортивних майданчиків, насаджень дерев та кущів.

За матеріалами сайту БМР