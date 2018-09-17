Штрафи за спалення сміття можуть зрости до 20 тис грн

Міністерство екології та природніх ресурсів просить людей не палити листя під час прибирання, а компостувати його. За самовільне ж паління рослинності штраф пропонують збільшити у декілька разів.

Зокрема, штрафи можуть коливатися в розмірі від 3060 до 6120 грн (від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Ще більше доведеться заплатити паліям листя за незаконні дії на території об’єктів природно-заповідного фонду та у зоні відчуження. Там охочих «прибрати» листя таким чином пропонують штрафувати на понад 12 тисяч гривень (від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а для юридичних і посадових осіб – понад 20 тисяч гривень (від 1200 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Для порівняння, нині штраф за самовільне паління листя складає від 170 до 240 гривень.

«Маю надію, що наші пропозиції будуть підтримані і це приведе до тями недбайливих господарників, які переконані, що, спалюючи суху траву, вони допомагають довкіллю швидше очиститися. Мовчу вже про інші можливі катастрофічні наслідки від цих підпалів», – цитує міністра Остапа Семерака прес-служба Мінекології.

За матеріалами сайту finance.ua