Увага! Промивка мереж у Білій Церкві

що в зв’язку з промивкою водопровідних мереж міста Біла Церква, в період з 6-00 години 29 вересня до 18-00 години 30 вересня 2018 року, буде відсутня питна вода в централізованій водопровідній мережі. Звертаємо Вашу увагу на необхідність заздалегідь зробити потрібний запас води.