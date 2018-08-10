що в зв’язку з промивкою водопровідних мереж міста Біла Церква, в період з 6-00 години 29 вересня до 18-00 години 30 вересня 2018 року, буде відсутня питна вода в централізованій водопровідній мережі. Звертаємо Вашу увагу на необхідність заздалегідь зробити потрібний запас води.
Увага! Промивка мереж у Білій Церкві
- П'ятниця, вер. 14 2018
- Автор bc-news
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» повідомляє,
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Опубліковано в ЖКГ
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