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Увага! Промивка мереж у Білій Церкві

  • П'ятниця, вер. 14 2018
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Увага! Промивка мереж у Білій Церкві

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» повідомляє,

що в зв’язку з промивкою водопровідних мереж міста Біла Церква, в період з 6-00 години 29 вересня до 18-00 години 30 вересня 2018 року, буде відсутня питна вода в централізованій водопровідній мережі. Звертаємо Вашу увагу на необхідність заздалегідь зробити потрібний запас води.

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Опубліковано в ЖКГ

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