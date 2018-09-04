В Україні почав діяти механізм «будівельної амністії»

В Україні запрацював механізм будівельної амністії для дачних та приватних будинків, що були збудовані без дозвільних документів. Набрав чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про затвердження порядку обстеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів.

Це означає, що українці вже можуть готувати документи для узаконення своїх самочинних будівництв.

Будівельна амністія поширюється на об’єкти незначного класу наслідків:

Ø індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року.

Ø будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, збудовані до 12 березня 2011 року.

Головна умова – щоб вони відповідали цільовому призначенню земельної ділянки, будівельним нормам та пройшли технічне обстеження.

Для амністування такої нерухомості необхідні:

ü заява про прийняття об’єкта в експлуатацію (у разі наявності співвласники земельної ділянки/зазначеного об’єкта підписують також),

ü один примірник заповненої декларації про готовність об’єкта до експлуатації,

ü звіт про проведення технічного обстеження (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу ІІ Порядку),

а також засвідчені в установленому порядку копії:

ü документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт;

ü технічного паспорта з відміткою про можливість розміщення та надійної і безпечної експлуатації об’єкта (з відміткою у випадках, передбачених пунктом 5 розділу II Порядку). При цьому, технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.

Слід зазначити, що місце розташування об’єкта має бути погоджене місцевим органом містобудування та архітектури.

Амністування нерухомості здійснюватиметься за досить простою процедурою. Після подачі необхідних документів та заяви до органу держархбудконтролю, їх буде розглянуто упродовж 10-ти робочих днів та ухвалено рішення щодо прийняття об’єкта в експлуатацію. При цьому, штрафні санкції за самовільне будівництво та експлуатацію таких об’єктів до власників/користувачів земельних ділянок не застосовуватимуться.

Багатьом ще й територіально буде зручніше пройти процедуру. Адже по Україні вже працює 100 новоутворених органів архбудконтролю, які були утворені місцевим самоврядуванням та отримали від ДАБІ повноваження у рамках децентралізації. Тому жителі відповідних населених пунктів зможуть безпосередньо звертатись до місцевих інспекцій та не їхати до Держархбудінспекції чи її територіальних органів.

Як відзначив Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, на відміну від попередніх, ця будівельна амністія є безстроковою, а отже всі хто бажає узаконити своє будівництво, встигнуть це зробити:

«Будівельна амністія – це крок держави на зустріч людям, які свого часу, з різних причин, не оформили своє будівництво – через незнання законодавства, територіальну недоступність відповідних органів тощо. Сьогодні у всіх є можливість привести до ладу документацію на свої будинки та споруди, і більше не хвилюватися, що вони знаходяться «поза законом». Держархбудінспекція зі свого боку готова допомагати в цьому кожному, адже найперше зацікавлена у впорядкуванні сфери будівництва та у її стабільному розвиткові».

Прес-служба ДАБІ України