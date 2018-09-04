ОСББ нарешті отримають кошти від міста на відшкодування "теплих кредитів"

ОСББ "Житловик" по вул. О. Гончара замінило вікна, вчасно підготувало документи та звернулося до місцевої влади, але там відповіли, що грошей немає

Ці кошти підуть на два будинки – О. Гончара, 11 та Некрасова, 46а. У ОСББ «Житловик» (Гончара, 11) здійснили заміну вікон місць загального користування ще в кінці червня 2018, дотепер відшкодування з міського бюджету не отримано. ОСББ "Некрасова 46-А" в липні 2018 замінили 62 вікна в місцях загального користування на енергоощадні з двокамерними склопакетами. Дотепер витрати на матеріали не відшкодовані.

«Нам місто було винне 53 тис. грн. Станом на 01.08. 2018 борг ОСББ становить 56 тис. грн, тобто у разі відшкодування з місцевого бюджету в термін місяць-два ОСББ заплатило б всього 3 тис грн. А так ми сплатили щомісячний обов'язковий платіж 15 000, і місто нам поверне виключно залишок: 56-15=41 тис. грн. Тобто ми втратили через затримку 12 тис грн. Це при тому, якщо кошти надійдуть до 25 вересня. Якщо ні, то втратимо ще більше», - розповів Артем Кувеньов, голова ОСББ «Житловик».

Підтверджує проблему з відшкодування кредитів і депутат Київської обласної ради Максим Запаскін. «Попри те, що Білоцерківською міською радою прийнята програма підтримки ОСББ на 2016-2020 роки, відношення виконавчої влади до проблем багатоквартирних будинків залишається незадовільним. Міській владі насправді байдуже, як виживають жителі Білої Церкви у багатоквартирних будинках, напевно про підтримку ОСББ вони збираються думати тільки перед виборами, а поки що програма поставлена на паузу.

У 2018 році на програму підтримки ОСББ станом на 05.09.2018 року передбачено 1,2 млн. грн. З урахуванням пропозицій що винесені на позачергову сесію Білоцерківської міської ради, ця сума може бути збільшена до 1,3 млн. грн. Проте, незрозуміло куди витрачаються ці кошти, оскільки, як вбачається з відповідей ДЖКГ, фінансування заходів, передбачених вказаною програмує не здійснюється», - написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook Максим Запаскін.

Депутат також додає, що держава, на відміну від міської влади Білої Церкви, повертає кошти по «теплим кредитам» вчасно. Окрім того, за словами Максима Запаскіна, особливості білоцерківської програми вимагають додаткових витрат на оформлення документів: актів, проектів, технічного нагляду (жодна інша міська або державна програма не містить таких вимог, як в Білій Церкві - напевно для того, щоб відбити бажання).

Напевно, місцеві депутати мають зробити висновки, зважити на те, що мешканці міста почали активно впроваджувати заходи з утеплення своїх будинків та збільшити фінансування програми на наступний рік, а також спросити участь в ній.