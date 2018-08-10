Білоцерківці скаржаться на відключення газу через боржників

Білоцерківська філія ПАТ "Київоблгаз" влаштувала неофіційну боротьбу з боржниками. Жителям багатоповерхівок перекривають газ під приводом того, що нібито у мережі зафіксовано падіння тиску газу, тобто витік газу. Але чомусь падіння газу співпадає з проживання боржників на стояку. Зокрема, про цю ситуацію писала газета "Тиждень" у випуску №28 від 29 серпня. Після чого мешканці у соцмережі Facebook назвали адреси, де трапилася аналогічна ситуація.

Зокрема, 22 серпня відключили від газ на стояку у будинку по вул. Павліченко, 26. Жодного повідомлення про причину відключення монополіст не надав. Відтак мешканці обривали телефони аварійної служби та святкові вихідні обходилися без газу. У понеділок, 27 серпня до редакції газети "Тиждень" звернулися мешканці цього будинку. Після чого вони пішли у газову філію з'ясовувати ситуацію, де головний інженер В'ячеслав Місійко запевняв, що відключення газу ніяк не пов"язано з наявністю боржника на стояку. При цьому газовики не повідомляли мешканців будинку, коли вони приїдуть на перевірку газового обладнання по квартирам. Мешканці фактично вмовили приїхати газовиків у цей же день, 27 серпня.

Працівники філії приїхали пообіді і почали обхід по квартирах сусіднього будинку за адресою: вул. Павліченко, 28, який, як виявилося, теж був без газу. Після цього завітали у будинок по вул. Павліченко, 26. Одна із мешканок відмовилася впускати до квартири газовиків. Сусіди змушені були викликати поліцію та після тривалих дебатів все-таки газовики потрапили у її квартиру. Як виявилося, то була боржниця, яка сплатила борг у розмірі 2600 грн на наступний день після відключення, тобто 23 серпня.

31 серпня в соцмережі Facebook з'явилася інформація про аналогічну ситуацію на вул. Молодіжна, 8, де газ виключили 17 липня і мешканці були без нього 12 діб. Зрештою, написали заяву в поліцію, в якій зазначили, що газовики відключили газ нібито через ремонтні роботи, але таких робіт не проводять.

Дописувачі додали, що аналогічна ситуація відбувалася на вул. Молодіжна, 6; 24; вул. Лермонтова, 4; Вернадського, 4

Тож, якщо ви знаєте, що у вас в під'їзді мешкає боржник по сплаті за газові послуги, будьте уважні: газовики можуть знайти у вас раптовий витік газу і перекрити доступ блакитного палива. Офіційно перекривати газ всім споживачам через одного чи кількох боржників у будинку газовики не можуть, тому і не визнають, що у такий спосіб змушують боржників розплатитися за газ. Їх офіційна версія: стався витік газу чи йдуть ремонті роботи.