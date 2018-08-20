Дізнатися розмір своєї субсидії можна онлайн

Процес призначення житлових субсидій на новий рік, який проводився органами соціального захисту населення у травні 2018 року, дозволив автоматом перепризначити допомогу 2,6 мільйона українських сімей. Решті субсидіантів потрібно було повторно звернутися із заявою і декларацією про доходи. Але громадяни не спішать подавати документи, чекаючи опалювального сезону. Про це заявляє Міністр соціальної політики України Андрій Рева.

За його словами, субсидії теж мають сезонність, тому не дивно, що на не опалювальний період різко зменшується кількість домогосподарств, яким потрібна допомога у сплаті житлово-комунальних послуг. Послуга опалення ж відсутня.

«Якщо порівнювати літо минулого і цього року, то динаміка з призначенням житлових субсидій приблизно така ж. Жвавішим процес стає з наближенням жовтня, тоді управління соціального захисту населення в тиждень опрацьовують понад 100 тисяч заяв», - коментує Андрій Рева.

І рекомендує громадянам, які потребують допомоги, не чекати осінніх черг і подавати документи на субсидію вже зараз, навіть якщо на літо субсидія просто не виходить. «Управління соцзахисту розгляне документи, призначить субсидію, а її розмір на опалювальний сезон розрахує автоматично, без повторного звернення, у жовтні 2018 року», - зазначає Міністр соціальної політики.

Сім’ям, для отримання урядової знижки на сплату комунальних послуг, достатньо подати лише заяву та декларацію про доходи, в якій потрібно вказувати тільки види доходів, а не їх розміри. Тобто людині потрібно внести до переліку, які саме види доходів - пенсію, зарплату, соціальну допомогу, стипендію - отримує він і члени його сім'ї, а також організацію, де виплачують ці кошти - Пенсійний фонд, назва вузу або підприємства. Сам розмір виплат соціальні служби беруть з баз даних - як власної, якщо це стосується соціальних виплат, так і фіскальної служби, Пенсійного фонду, вузів, училищ тощо.

Жодних додаткових паперів, що стосуються складу сім'ї, обсягу і вартості житлово-комунальних послуг, в загальному випадку, людям теж не потрібно додавати чи доносити. Відомості, необхідні для призначення субсидії, надходять управлінням соціального захисту безпосередньо від організацій, які надають послуги. Наприклад, про склад зареєстрованих осіб, площі квартири, розміри квартплати - від ЖЕКів або інших уповноважених органів місцевого самоврядування; про вартість електроенергії - від обленерго, газу - від облгазів, опалення – підприємств теплокомуненерго.

Увага!

Щоб дізнатися призначено чи не призначено вам субсидію тепер не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. З липня 2018 року розмір своєї субсидії можна дізнатися он-лайн – на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом в Україні вперше в історії української незалежності. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.

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