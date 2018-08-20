Вартість опалення та гарячої води у Білій Церкві знову зросте

КП БМР «Білоцерківтепломережа» повідомила про намір підвищення тарифів на опалення та гарячу воду з 1 жовтня 2018 року.

Підприємство мотивує потребу підвищувати тарифи тим, що нині діючі тарифи не відповідають економічно обґрунтованому рівню витрат на надання послуг теплопостачання населенню і бюджетним установам та організаціям, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Це призвело до значних збитків та за останні 5 років, які сягають 170 998,3 тис. грн., в т.ч. населення - 117 461, 7 тис. грн.; бюджетні організації – 53 536, 6 тис. грн.

Станом на сьогоднішній день КП БМР «БЦТМ» має значну заборгованість за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» в розмірі суму 326 660,5 тис.грн. Це, в свою чергу, призвело до виникнення заборгованості теплопостачального підприємства перед постачальником природного газу НАК «Нафтогаз України» по договорах поставки природного газу для потреб бюджетних установ.

Також для початку опалювального періоду 2018-2019 рр. та укладання договору з гарантованим постачальником природного газу в особі НАК «Нафтогаз України» необхідно сплатити заборгованість за спожитий природний газ в сумі 149,7 млн. грн. Низький рівень оплати пов’язаний із недостатністю грошових коштів по причині несвоєчасності оплати споживачами послуг теплопостачання за встановленими тарифами, які, в свою чергу, не відповідають економічно обґрунтованим.

Метою зміни тарифів є встановлення тарифів із структурою відповідно до чинного законодавства, а саме: тариф на теплову енергію, тариф на виробництво теплової енергії, тариф на транспортування теплової енергії, тариф на постачання теплової енергії та на послуги з централізованого опалення та приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Отже, проектні розрахунки підвищення вартості опалення такі:

За матеріалами сайту КП БМР "Білоцерківтепломережа"