Від центрального опалення відключитися не дозволяють

9 серпня у Білій Церкві відбулося засідання постійно діючої міжвідомчої комісії по розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення, яке провів голова комісії Валерій Гнатюк. Станом на 7 серпня 2018 року таких заяв надійшло сім. Усім заявникам відмовили у відключенні від централізованого опалення.

Чиновники мотивують це тим, що по законодавству дозволяється відключатися не окремим квартирам, а всьому будинку відразу. Зрозуміло, що всі мешканці будинку навряд чи погодяться ставити автономне опалення, а тому ті, хто вирішив відмовитися від централізованого теплопостачання, опинилися у безвихідній ситуації.

Втім, у травні 2019 року має вступити в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги», після чого мешканці матимуть змогу вільно переходити на автономне опалення у разі, якщо більше 50% його приміщень вже відключено від мереж централізованого опалення.

Зараз у Білій Церкві 2391 власник квартир, які у попередні роки отримали право на відключення від централізованого опалення. Останні раз комісія засідала у листопаді 2015 року. З того часу вона не працювала аж до серпня 2018 року.