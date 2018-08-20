У Білій Церкві розглянуть заявки на відключення від централізованого опалення

Під час засідання члени робочої групи зосередили увагу на низці питань щодо порядку роботи комісії, її складу, а також механізмів відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, процедурі прийому та розгляду заяв від мешканців щодо відключення від мереж централізованого опалення тощо. Зокрема, наголосили, що відповідно до наказу №4 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, такі заяви мають бути подані не від окремих фізичних осіб, а від мешканців будинку, відповідно до рішення загальних зборів і т.д.

Як було зазначено, станом на 7 липня надійшло 7 заяв від фізичних осіб щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення. Відповідно до передбачених законодавством норм члени комісії мають право не розглядати такі заяви. Утім вирішили заяви розглянути вже за участю заявників, з огляду на актуальність та важливість даного питання.

Наступні засідання будуть проводитися перший вівторок кожного місяця о 14.00 у малому залі Білоцерківської міської ради.

Нагадаємо, у Білій Церкві останній раз така комісія засідала у листопаді 2015 році. Після цього її не скликали, хоча багато мешканців Білої Церкви просили розглянути можливість відключення їх квартир від централізованого опалення і навіть звернулися до суду. Суд зобов’язав міську владу створити нову комісію та провести її засідання. Міська влада Білої Церкви виступає проти відключення від опалення окремих квартир, а лише відключення усім будинком за згоди усіх мешканців. Наразі автономне опалення у Білій Церкві мають всього 2391 власник квартир.