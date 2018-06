Лічильники на холодну воду поставлять за кошти міста

бачу зміни на краще - 42.1%

спершу починав добре, а зараз гірше - 7.9%

не бачу ніяких змін - 13.2%

робить багато, але не те, що треба у першу чергу - 34.2%

а хто це такий? - 2.6%

The voting for this poll has ended

: 38