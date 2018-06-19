Лічильники на холодну воду поставлять за кошти міста

Таке рішення прийняли депутати 21 червня на сесії Білоцерківської міської ради. Програма передбачає закупівлю та оснащення багатоповерхових будинків Білої Церкви вузлами комерційного обліку холодної води упродовж 2018-2019 років. З бюджету на це витратять 20 млн. грн

Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що 2 серпня 2017 року в Україні набув чинності Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», яким передбачається зобов'язання операторів зовнішніх інженерних мереж (тепломережі, водоканали) обладнати 100% житлових будинків побудинковими вузлами обліку (теплової енергії, води).

Згідно із положеннями цього нормативно-правового документа, обладнання житлових будинків приладами обліку теплової енергії має бути закінчено протягом одного року з дня набрання чинності законом, тобто до 1 серпня 2018 року, теплої і холодної води - через 2 роки, тобто до 1 серпня 2019 року.

Закон передбачає, що витрати на будинків лічильниками постачальнику послуги (опалення, холодної води) відшкодують мешканці шляхом сплати внеску за встановлення будинкового вузла обліку. Разом з тим закон не забороняє міській владі встановити такі лічильники коштом міського бюджету.

У Білій Церкві побудинковими засобами обліку холодної води обладнано лише 25% багатоквартирних будинків. У решти 75% багатоповерхівок немає таких загальнобудинкових лічильників або вони знаходяться у не робочому стані. Тому міська влада вирішила встановити такі лічильники коштом міського бюджету. Порахували, що потрібно встановити близько 600 засобів побудинкового обліку питної води.

У рішенні виконкому зазначається, що наявність таких лічильників дозволить скоротити ¾ необлікованих витрат питної води у внутрішньобудинкових системах.

Також у тексті документу зазначено, що забезпечення обов’язкового приладного комерційного обліку не дозволить суб’єктам господарювання у сферах природних монополій, тобто концесіонеру ТОВ «Білоцерківвода», перекладати понаднормативні втрати в мережах на споживачів.

На сесії намагалися в рішення включити фразу про забезпечення усіма приладами обліку, а саме: газовими та тепловими лічильниками. Проте зійшлися лише на тому, що рішення стосується виключно приладів обліку холодної води.

При цьому наразі невідомо, яким чином буде розподілятися різниця між загальнобудинковими та поквартирними лічильниками? Закон передбачає такий базовий принцип розподілу: обсяг, визначений за допомогою загальнобудинкового вузла, буде розподілятися між споживачами пропорційно до показань квартирних лічильників.

Є ще одне питання. Хто відшкодує ОСББ та ЖБК вартість уже встановленого лічильника на холодну воду, адже у цих будинках концесіонер бере плату виключно по загальнобудинковому лічильнику уже кілька років? Чому до цих пір мешканці таких будинків змушені були сплачувати різницю між загальнобудинковим та квартирними лічильниками концесіонеру ТОВ «Білоцерківвода», а мешканці будинків, які не мають загальнобудинкового лічильника, ні?

Також не зрозуміло, коли буде завершено встановлення лічильників на опалення по всім будинкам Білої Церкви за кошти міського бюджету, адже закон вимагає це зробити до 1 серпня 2018 року. А в бюджеті розвитку на 2016 рік закладено на теплові лічильники всього 410 тис грн, у той час як минулого року це була сума у понад 16 млн. грн.