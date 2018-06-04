Вода в Росі не відповідає нормам, а Центральний пляж забруднений гельмінтами

Зокрема, виявлені яйця глистів токсокара, індекс забруднення мікробами кишкової палички становить 24 000 при нормі 5000. Також виявлені бактерії групи кишкової палички, а саме: клостридії перфингенс. Можливою причиною забруднення є вигул собак на території парку. Цю інформацію донесено до відома керівництва парку ім. Т. Шевченка, на балансі якого також є центральний пляж, з проханням вжити заходів щодо запобігання поширенню інфекцій.
Не краща ситуація і на пляжі в районі «Вокзальна», там також перевищено норму по кишковій паличці.
За матеріалами БМУ ГУ Держпродспоживслужби в Київській області