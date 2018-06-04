Вода в Росі не відповідає нормам, а Центральний пляж забруднений гельмінтами

Білоцерківське міське управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області повідомляє, що лабораторні дослідження води з р. Рось в районі центрального пляжу та ґрунту в парку відпочинку імені Т. Шевченка свідчать, що показники не відповідають нормативним вимогам.

Зокрема, виявлені яйця глистів токсокара, індекс забруднення мікробами кишкової палички становить 24 000 при нормі 5000. Також виявлені бактерії групи кишкової палички, а саме: клостридії перфингенс. Можливою причиною забруднення є вигул собак на території парку. Цю інформацію донесено до відома керівництва парку ім. Т. Шевченка, на балансі якого також є центральний пляж, з проханням вжити заходів щодо запобігання поширенню інфекцій.

Не краща ситуація і на пляжі в районі «Вокзальна», там також перевищено норму по кишковій паличці.

За матеріалами БМУ ГУ Держпродспоживслужби в Київській області