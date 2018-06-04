Тарифи на холодну воду та водовідведення знову підвищаться

24 травня 2018 року згідно з нормами чинного законодавства ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» були подані до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заява та розрахункові матеріали для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік.

Необхідність подання розрахунку тарифів на 2019 рік зумовлена змінами розміру витрат на здійснення централізованого водопостачання та водовідведення в порівнянні з врахованими в діючих тарифах за рахунок збільшення вартості електроенергії, реагентів, що використовуються при приготуванні питної води та відведенні стічних вод, розміру заробітної плати, податків, вартості послуг, що надають сторонні організації, зменшення обсягів реалізації послуг, а також враховано інфляційні процеси. Очікуване підвищення тарифів згідно з поданими розрахунками в середньому складає до 20%.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 11 червня 2018 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»: м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14, 09100, або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Оформлення зауважень та пропозицій до оприлюднених документів, здійснюється у нижче наведеній формі.

Відкрите обговорення оприлюднених документів щодо встановлення цін (тарифів)/змін до них відбудеться 12 червня 2018 року о 11-00 год в приміщенні конференц-зали на 3 поверсі, за адресою: вул. Сухоярська, 14.

Заявки для участі у відкритому обговоренні питання щодо встановлення цін (тарифів) змін до них приймаються до 11 червня 2018 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»: м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14, 09100, або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Наразі діють такі тарифи, встановлені у грудні 2017 року:

а) на централізоване водопостачання:

– споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 2,32 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

– споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 7,91 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

б) на централізоване водовідведення – 9,75 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).