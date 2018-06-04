Нові умови призначення субсидій

У зв’язку з веденням в дію нових правил, кому повторно потрібно подати документи на переоформлення субсидії ?

З 1 травня 2018 року деяким категоріям громадянам потрібно буде звернутися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради та повторно подати Заяву і Декларацію для переоформлення субсидії на наступний неопалювальний сезон (з травня по вересень 2018 року), а саме:

орендарям житла;

внутрішньо переміщеним особам;

тим сім’ям, яким субсидію було призначено за рішенням комісії не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;

тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;

тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року;

тим домогосподарствам, члени сім’ї яких не зареєстровані за однією адресою домогосподарства (наприклад, якщо у житловому приміщенні зареєстровані дружина та двоє дітей, а чоловік зареєстрований за іншою адресою, то такій сім’ї необхідно буде декларувати доходи всіх членів сім’ї - дружини, неповнолітніх дітей та чоловіка).

Де громадяни можуть отримати бланки нової Заяви та Декларації?

Нові форми Заяви та Декларації розміщені на сайті управління соціального захисту населення за адресою http://uszn.org.ua

Також безпосередньо бланки можна отримати у спеціалістів в місцях прийому документів для призначення субсидій, а саме:

- в «єдиній приймальні громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, буд. 14 (дні та години прийому: понеділок-п’ятниця з 8.30 год. до 17.00 год.);

- в приймально-консультаційних пунктах, розташованих в житлово-експлуатаційних конторах міста Біла Церква за адресами:

1) вул. Підвальна, 28 (приміщення КП БМР «Житлово-експлуатаційна контора № 1», дні та години прийому: понеділок-четвер - з 8.00 год. до 17.00 год., п’ятниця - з 8.00 год. до 13.00 год.);

2) вул. Леваневського, 34 (приміщення КП БМР «Житлово-експлуатаційна контора № 7», дні та години прийому: понеділок-четвер - з 8.00 год. до 17.00 год., п’ятниця - з 8.00 год.до 13.00 год.).

А яким сім’ям буде відмовлено в призначенні субсидії з травня?

Новим Положенням про порядок призначення житлових субсидій визначено випадки, коли субсидія не призначається:

- якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 120 м2 для квартири і 200 м2 для індивідуального будинку;

- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда).

- якщо за 12 місяців до звернення за субсидією була здійснена покупка на суму більше 50 тис.грн. (в т.ч. набуття права власності);

- якщо наявна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 340 грн.;

- якщо у складі сім’ї є особи працездатного віку, які не працюють та не сплачують єдиний соціальний внесок.

За таких умов субсидія може бути призначена за рішенням комісії, крім випадку, коли загальна площа житлового приміщення перевищує 120 м2 для квартири і 200 м2 для індивідуального будинку

На який термін призначається житлова субсидія?

Звертаємо увагу, що змінені терміни, на які призначається субсидія. Так, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на відповідний сезон: неопалювальний (по вересень включно) або опалювальний (по квітень включно).

Таким чином, призначення субсидії здійснюється двічі на рік. З 1 травня 2018 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначаються до вересня 2018 року включно.

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік.

За який період будуть враховуватися доходи громадян при призначенні субсидії з травня цього року?

Під час призначення субсидії у травні на неопалювальний сезон враховуються доходи за III-IV квартали попереднього року (крім пенсії) за даними ДФС, Пенсійного фонду України. Розмір пенсії враховується за квітень.

Важливим є те, що враховуються доходи членів сім’ї осіб із складу домогосподарства у разі, коли член сім’ї зареєстрований за іншою адресою. Поняття сім’ї розтлумачує Сімейний кодекс, стаття 3.

Якщо ж сім’я отримає житлову субсидію, то яким чином їй необхідно сплачувати за комунальні послуги?

З 1 травня введено обов’язок громадян, яким призначено субсидії, щомісячно сплачувати обов’язкову частку плати за послуги. У разі несплати обов’язкової частки плати надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

При цьому, якщо споживання послуг було більшим за встановлені нормативи з урахуванням яких була розрахована субсидія, тоді домогосподарство має сплатити обов’язковий платіж та додатково повну вартість послуг спожитих понаднормово.

Чи змінилися соціальні нормативи користування комунальними послугами, з урахуванням яких призначається субсидія?

Так, соціальні нормативи переглянуто, зокрема використання:

- електричної енергії для індивідуального опалення: з 51 кВтг до 30 кВтг на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період;

- природного газу для індивідуального опалення: з 5,0 куб. метрів до 4,5 куб. метрів на 1кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Внесеними змінами скасовано норму площі житла у розмірі 75 м2 для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб.

Чи залишилося право оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб?

Право оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, з 1 травня 2018 року збереглося. Держава йде назустріч родинам, в яких прописані повнолітні діти, але вже багато років не проживають з батьками, і пропонує доходи тих, хто прописаний, але фактично не проживає у помешканні, не враховувати під час розрахунку розміру субсидії.

У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидіє отримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають».

Якщо, для прикладу, в помешканні прописана повнолітня одружена донька, то в Декларації, у розділі II, потрібно відобразити і її сім’ю також - чоловіка та дітей, навіть якщо вони прописані за іншою адресою.

Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі, підкресливши відповідні слова. А також обов’язково надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці, довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).

На підставі цієї заяви Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради спрямовує в помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він у свою чергу складає акт обстеження матеріально-побутових умов проживання. Далі в органі соціального захисту готують подання на Комісію. І Комісія приймає рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п’ять чоловік, а, на трьох.

Це рішення Комісії є обов’язковим до виконання тими житлово-комунальними підприємствами, які є надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не на п’ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. І доходи для обрахунку субсидії також беруться з трьох замість п’яти членів родини.

Управління соціального захисту населення БМР