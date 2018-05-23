Адреси, де встановлять відеокамери у Білій Церкві

у районі будинку Сквирське шосе 272;

у районі будинку Фастівське шосе 76;

у районі перехрестя вулиці Л. Толстого і вулиці Мережна;

у районі будинку Київська 117А;

у районі будинку Храпачанська 30;

у районі будинку І. Кожедуба 359;

у районі будинку Леваневського 152;

у районі будинку Таращанська 194;

у районі будинку Ставищенська 108А;

у районі будинку Гризодубова 1/11;;

у районі перехрестя Глибочанське шосе і вул. Південної.

Нагадаємо, громадські активісти та депутати БМР привертали увагу влади до того, що програмне забезпечення, яке встановлять на камери, розроблено фактично російською фірмою, яка вчасно перереєструвалася на українську. Міська влада все спростовує, жодних змін у питанні встановлення програмного забезпечення не відбулося.