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Адреси, де встановлять відеокамери у Білій Церкві

  • Вівторок, трав. 22 2018
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Адреси, де встановлять відеокамери у Білій Церкві

22 травня на засіданні виконкому БМР затвердили перелік адрес для встановлення системи відеоспостереження та відеоаналітики "БМ Біла Церква":

  • у районі будинку Сквирське шосе 272;
  • у районі будинку Фастівське шосе 76;
  • у районі перехрестя вулиці Л. Толстого і вулиці Мережна;
  • у районі будинку Київська 117А;
  • у районі будинку Храпачанська 30;
  • у районі будинку І. Кожедуба 359;
  • у районі будинку Леваневського 152;
  • у районі будинку Таращанська 194;
  • у районі будинку Ставищенська 108А;
  • у районі будинку Гризодубова 1/11;;
  • у районі перехрестя Глибочанське шосе і вул. Південної.

Нагадаємо, громадські активісти та депутати БМР привертали увагу влади до того, що програмне забезпечення, яке встановлять на камери, розроблено фактично російською фірмою, яка вчасно перереєструвалася на українську. Міська влада все спростовує, жодних змін у питанні встановлення програмного забезпечення не відбулося. 

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Опубліковано в ЖКГ

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