Важливо

Нова ялинка у парку ім. Т. Шевченка засихає?

  • П'ятниця, трав. 11 2018
  • Автор 
Нова ялинка у парку ім. Т. Шевченка засихає?

Будь-хто може побачити у парку ім. Т. Шевченка, що верхні гілочки ялинки, а також подекуди й бокові, стоять вже голі, без голочок. Що відбувається із зеленою красунею? Чи не спіткає її доля попередниці, яка всохла?

БЦ News звернувся із цим запитанням до директора парку Володимира Грибовського, який відповів, що ялинка на балансі Департаменту житлово-комунального господарства БМР та порадив там поцікавитися станом деревця. У департаменті нам повідомили, що ялинку поливають, але чому вона втратила голочки на верхніх гілках, не знають.

yalin2

Нагадаємо, попередня ялинка, яку привезла та посала фірма ТОВ "Грін Технолоджі" за 120 тис. грн наприкінці 2015 року, засохла. По гарантії замість неї фірма привезла нове деревце, яке висадили взимку минулого року. Тепер і воно втрачає хвою...

yalin3

Мер Геннадій Дикий на одній із прес-конференцій зазначив, що то активісти "її удобрювали жовчю", от, мовляв, і всхохла. То, що знову винні активісти?

SocButtons v1.5
Прочитано 1374 раз
Опубліковано в ЖКГ

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Геннадій Дикий:половина терміну у владі

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео