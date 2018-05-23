Нова ялинка у парку ім. Т. Шевченка засихає?

Будь-хто може побачити у парку ім. Т. Шевченка, що верхні гілочки ялинки, а також подекуди й бокові, стоять вже голі, без голочок. Що відбувається із зеленою красунею? Чи не спіткає її доля попередниці, яка всохла?

БЦ News звернувся із цим запитанням до директора парку Володимира Грибовського, який відповів, що ялинка на балансі Департаменту житлово-комунального господарства БМР та порадив там поцікавитися станом деревця. У департаменті нам повідомили, що ялинку поливають, але чому вона втратила голочки на верхніх гілках, не знають.

Нагадаємо, попередня ялинка, яку привезла та посала фірма ТОВ "Грін Технолоджі" за 120 тис. грн наприкінці 2015 року, засохла. По гарантії замість неї фірма привезла нове деревце, яке висадили взимку минулого року. Тепер і воно втрачає хвою...

Мер Геннадій Дикий на одній із прес-конференцій зазначив, що то активісти "її удобрювали жовчю", от, мовляв, і всхохла. То, що знову винні активісти?