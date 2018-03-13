"Білоцерківвода" прозвітувала про свою роботу

22 березня концесіонер ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» розповів, як виконує умови концесійного договору від 25 березня 2013 року. Звіт тривав майже чотири години, тому всі охочі могли почути не тільки про те, яке обладнання було замінено на підприємстві, а навіть про те, як змінилися побутові умови праці робітників підприємства. Попри це у мешканців Білої Церкви, які були присутні на зустрічі, залишилося багато запитань.

Звіт виконання договору

Відразу зазначимо, що на звіт, на жаль, майже не прийшли депутати Білоцерківської міської ради. Місцевих обранців було всього четверо. Хоча звіт було організовано саме на прохання депутатів міськради. Чому вони не прийшли, не зрозуміло.

Звітував концесіонер за період від березня 2013 року до 1 січня 2018 року. У Білій Церкві нараховується 329 км водопровідних труб та 256 км каналізаційних мереж. На підприємстві працює майже 700 працівників. Очистку води проводять за допомогою двох реагентів: перманганат калію та гіпохлориту натрію. Обслуговує підприємство 204 тис населення Білої Церкви, 1680 підприємств, а також такі населені пункти як Умань, Мала Вільшанка, Терезине, Фурси. За добу подає 44 тис куб м очищеної води та переробляє 37 тис куб м стоків.

Керівники водоочисних споруд, лабораторії питної води, водопровідної та каналізаційної мереж, дільниць насосних станцій, каналізаційних очисних споруд, хіміко – технологічної лабораторії стічних вод, абонвідлілу та диспетчерської розповіли про те, яке обладнання було замінено за ці роки, які нові технології впроваджені, як відремонтовані приміщення, які мережі відремонтовані тощо. Детальніше з усіма проробленими роботами можна ознайомитися на сайті ТОВ «Білоцерківвода».

Розповіли також про заплановані заходи з реконструкції насосних станцій, запровадження сучасних технологій очистки і знезараження води, заміни мереж, облаштування житлових багатоквартирних будинків підкачувальними станціями там, де це потрібно тощо.

Повірка лічильників та вартість води

Далі працівники підприємства відповідали на запитання. Зокрема, жителька міста Наталя Коробова поцікавилася, чому вартість кубометра води у Білій Церкві вища, ніж у таких великих містах, як Київ та чому підприємство змушує її повіряти лічильник, якщо він справно працює. Директор ТОВ «Білоцерківвода» Тетяна Бойко відповіла, що у великих містах більше споживачів, а тому там тариф нижчий, а повірений лічильник, якщо він буде придатний для використання, поставлять назад. Тобто повірка не обов’язково має закінчуватися заміною приладу обліку.

Олександр Магдич поцікавився, чому концесіонер за добу промивки мереж хлором зменшив оплату споживачам всього на 89 коп, якщо за словами пана Магдича, доводилося спускати по кілька кубів води. Концесіонер запевнив, що перерахунок робили виходячи з фактичного споживання абонентів за добу, тому у кожного ця цифра буде різною. А якщо вода споживачам здається неякісною, то треба не самостійно спускати її, а звернутися в кол-центр. Після чого фахівці підприємства виїдуть на місце та визначать, яка причина неякісного водопостачання.

Передача майна та аварійні роботи

Журналіст «БЦ News» поцікавився, чому підприємство влітку минулого року звернулося до депутатів з проханням вивести з об’єкту концесії низку об’єктів нерухомості та іншого майна, а через півроку просить депутатів повернути їм це майно назад. Тут виявилася цікава річ. Спершу нагадаємо, що у 2016 році ТОВ «Білоцерківвода» планувало взяти кредит у розмірі майже 1 млрд грн на реконструкцію каналізаційних очисних споруд, адже без цього нові підприємства підключити до каналізації не зможуть. Та депутати їх аргументи вважали непереконливими і дозволу на кредит не дали. Тож тепер, за словами технічного директор Олексія Пахольчука, вирішено повернути назад в концесію деяке майно, аби реконструювати 2 чергу каналізаційних очисних споруд, які були побудовані на початку 90-х років та не використовувалися. Для цього вже зробили техніко-економічне обґрунтування. «Ми підготували документи на те, щоб передати місту другу чергу КОС, адже нам інститут, який розробляє ТЕО сказав, що скоріше за все буде капітальний ремонт 1 черги. Але вже у грудні нам інститут заявив, що неможливо зробити ремонт 1 черги КОС, а треба реконструювати 2 чергу КОС, тому ми просимо повернути її назад в концесію, тому що це потрібно для розробки проекту. Будуть гроші чи ні, проект треба робити. Ми будемо шукати гроші на реконструкцію», - пояснив Олексій Пахольчук, запевнивши, що в цьому питанні немає ніяких підводних каменів. Підводних, можливо й немає, але дивує те, що фахівці інституту настільки різко міняють свою думку, також виникає питання, чому раніше нас запевняли, що без кредиту ніяк не можливо зробити ці роботи, а тепер концесіонер готовий їх виконувати?

Депутат Сергій Наконечний поцікавився, чому деякі мережі у місті ремонтуються за гроші міського бюджету, а не за кошти інвестора, яким є концесіонер. Олексій Пахольчук пояснив це так: концесіонер у першу чергу ремонтує аварійні ділянки водопроводу чи каналізації. Але, якщо місто прокладає новий асфальт чи укладає тротуарну бруківку, а під нею знаходяться труби, то, звичайно, доцільно їх замінити на нові, аби потім не розривати свіжий асфальт. Ось ці роботи місто й проводить за свої кошти.

У бюджеті розвитку на 2018 рік зазначено, що цього року за міські гроші проведуть:

- реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по вул.Таращанська ( від вул.Тімірязєва до буд.№ 191а по вул.Таращанська) в м.Біла Церква Київської області – 1, 6 млн. грн

- реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по вул.Героїв Небесної Сотні в м.Біла Церква ( в т.ч. ПКД) – 1, 7 млн. грн

- реконструкцію каналізаційної насосної станції № 7 із заміною мереж живлення за адресою вул.І.Кожедуба 244 в м.Біла Церква Київської області ( в т.ч. ПКД) – 1, 3 млн. грн.

Загальна сума робіт – 4, 6 млн. грн. При цьому за 2017 рік ТОВ «Білоцерківвода» сплатило у бюджет міста 3, 8 млн. грн концесійного платежу.

І тут виникає питання: хто дурить громаду міста? Адже в бюджеті чітко записано «реконструкція аварійної ділянки», а пан Пахольчук запевняє, що місто ремонтує ті труби, які ще можуть служити, просто над ними вирішили замінити покриття! То навіщо такі витрати з бюджету? Заради того, аби асфальт замінити на таку улюблену мером Геннадієм Диким бруківку, як це трапилося на вул. Офіцерській? І при цьому з бюджету витрачаються кошти навіть більші за концесійний платіж!

Гіпохлорит для очистки води

Затим громадський активіст Віктор Левицький запитував, чи є у концесіонера дозволи на використання гіпохлориту натрію для очистки води, який на думку пана Левицького, значно руйнує трубопровідну мережу. Тетяна Бойок запевнила, що жоден реагент без дозволу відповідних державних органів не використовують, а реагент труби не руйнує.

Цікавився Віктор Левицький і тим, хто дав право концесіонеру судитися з ТОВ «Новація 1», яке вирішило демонтувати трубу, що використовується, як футляр для транспортування розчину гіпохлориту натрію у процесі очищення та знезараження води. Як відомо, концесіонер програв цей суд та тепер нарікає на «безграмотне судове рішення». Тетяна Бойко пояснила цей факт, тим що «Новація 1» звернулася з позовом саме до концесіонера, а не міськради, а тому вони проробити «непосильний труд» у боротьбі за трубу, а міську владу регулярно інформували.

Крадіжки води

Окрім того, були запитання від представників ОСББ. Зокрема, Коломієць Вікторія цікавилися, хто несе відповідальність за мережі, які йдуть до будинку, адже в їх дворі просідають колодязі і голова ОСББ переживає, щоб не сталося провалу ґрунту, від чого можуть постраждати мешканці та їх автівки. Світлана Охріменко, голова ОСББ, цікавилася, як «Білоцерківвода» бореться з тими споживачами, які крадуть воду.

Також піднімалося питання, як з червня 2018 року буде розподілятися вода між споживачами, адже з цього часу за новим законом «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» нарахування спожитої води проводитиметься лише за загальнобудинковим лічильником. Заступник міського голови Валерій Гнатюк відповів, що міська влада до того часу виробить рекомендації, як мешканцям боротися з недобросовісними сусідами. Наразі ситуація така: мешканці будинків, які обслуговують ЖЕКи, сплачують за воду кожен по своєму лічильнику, про загальнобудинкові втрати води вони навіть не знають. Мешканці ЖБК та ОСББ, навпаки, змушені розкидати різницю у показниках квартирних та загальнобудинкового лічильника на всіх жителів будинку рівномірно, інакше концесіонер за несплату боргу відразу відключає водопостачання.

Загалом зустріч виявилася потрібною, незважаючи на те, що підготовка до неї нібито забрала дуже багато часу у концесіонера.