Двомісячник пройде з 19 березня по 18 травня. Загальноміську толоку призначено на 31 березня.
У Білій Церкві відбудеться загальноміська толока
- Вівторок, бер. 13 2018
- Автор bc-news
13 березня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради затвердили час проведення двохмісячника благоустрою та загальноміської роботи.
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Опубліковано в ЖКГ
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