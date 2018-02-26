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У Білій Церкві відбудеться загальноміська толока

  • Вівторок, бер. 13 2018
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У Білій Церкві відбудеться загальноміська толока

13 березня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради затвердили час проведення двохмісячника благоустрою та загальноміської роботи. 

Двомісячник пройде з 19 березня по 18 травня. Загальноміську толоку призначено на 31 березня. 

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Опубліковано в ЖКГ

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