Школи та садочки Білої Церкви будуть закриті до 12 березня

У Білій Церкві продовжено карантин у школах. Тепер уже не через епідемію грипу та ГРВІ, а тому що немає чим опалювати приміщення.

Міністерство освіти і науки у зв'язку з нестачею газу в Україні рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних триватиме до 12 березня.

Як відомо, «братній» народ знову вирішив відключити газ Україні після того, як програв НАК «Нафтогазу України» у Стокгольмському суді . "Газпром" два роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року.

За цим контрактом "Нафтогаз" зобов'язаний викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату. 28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода. Міністерство енергетики та вугільної заявило про те, що не вистачає вже 15-20 млн кубів на добу.

Кризовий штаб, за результатами якого було введено Національний план дій, запропонував:

- перевести генеруючі компанії з газу на мазут, що дасть зекономити 15-20 млн кубів газу на добу.

- повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах

Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий попросив білоцерківців у яких є автономне опалення зменшити обігрів приміщень на 1-2% і зекономити 10-15% об’єму спожитого газу. Школи та дитсадки, за його словами, будуть закриті до 7 березня (з урахуванням вихідних до 12 березня).

КП «Білоцерівтепломережа» та Білоцерківської ТЕЦ перейдуть в режим максимальної економії енергоресурсу у всіх комунальним закладах, при цьому не обмежуючи подачі теплоносія для населення.

Білоцерківська ТЕЦ готова перейти на мазут.

Мер також звернувся до керівників всіх підприємств міста незалежно від форми власності з проханням максимально зменшити обсяги споживання природного газу та розглянути можливість скоротити робочий день.

«Протриматись потрібно 5-6 днів!», - каже мер у своєму пості на ФБ.