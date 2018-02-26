Важливо

Проекти пам'ятника Героям Небесної Сотні журі не сподобалися

  • Четвер, бер. 01 2018
  • Автор 
Цей проект київських скульпторів отримав друге місце Цей проект київських скульпторів отримав друге місце

Жоден проект реконструкції площі зі спорудженням пам'ятника з метою вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні та загиблих борців за волю і незалежність України в АТО не сподобався журі настільки, щоб отримати перше місце.

Оголошуючи протокол засідання журі конкурсу 23 лютого, в.п.начальника управління містобудування та архітектури  Петро Захарченко зазначив, що журі вирішило не присуджувати І місце у конкурсі та оголосити другий тур, а також  дозволити  учасникам, які не брали участь у конкурсі або були не допущені до другого туру, поза конкурсом, надати свої пропозиції для ознайомлення журі. 

За результатами підрахунку голосів,  II місце присуджено - проекту   271217 (автори – проектна організація «Квіра» (м.Київ).

III  місце   здобув  проект - 070707 (авторський колектив  архітектурної майстерні «АММІ»: Жихарев Роман Андрійович, Міщенко Валерій В’ячеславович, Жихарева Катерина В’ячеславівна, Міщенко В’ячеслав Валерійович – архітектори, Дробот Костянтин – скульптор).

Заохочувальні нагороди присуджено проектам:

-111333 (автори –  архітектор Олександр Ярема, скульптор Володимир Гончарук (м. Львів);

-618523 (автори – приватне підприємство фірма «БРАМА-АБФ» (архітектори Юрій Бабич та Вероніка Федяніна, скульптор Максим Василенко);

- 222101 (автори -  Василь Омеляненко та  Євген Омеляненко). 

Оголошення про проведення ІІ туру конкурсу буде здійснено після розробки управлінням містобудування та архітектури відповідної програми та умов. 

SocButtons v1.5
Прочитано 147 раз
Опубліковано в ЖКГ

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Чи згодні ви з підвищенням тарифів на проїзд у транспорті?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео