Проекти пам'ятника Героям Небесної Сотні журі не сподобалися

Оголошуючи протокол засідання журі конкурсу 23 лютого, в.п.начальника управління містобудування та архітектури Петро Захарченко зазначив, що журі вирішило не присуджувати І місце у конкурсі та оголосити другий тур, а також дозволити учасникам, які не брали участь у конкурсі або були не допущені до другого туру, поза конкурсом, надати свої пропозиції для ознайомлення журі.
За результатами підрахунку голосів, II місце присуджено - проекту 271217 (автори – проектна організація «Квіра» (м.Київ).
III місце здобув проект - 070707 (авторський колектив архітектурної майстерні «АММІ»: Жихарев Роман Андрійович, Міщенко Валерій В’ячеславович, Жихарева Катерина В’ячеславівна, Міщенко В’ячеслав Валерійович – архітектори, Дробот Костянтин – скульптор).
Заохочувальні нагороди присуджено проектам:
-111333 (автори – архітектор Олександр Ярема, скульптор Володимир Гончарук (м. Львів);
-618523 (автори – приватне підприємство фірма «БРАМА-АБФ» (архітектори Юрій Бабич та Вероніка Федяніна, скульптор Максим Василенко);
- 222101 (автори - Василь Омеляненко та Євген Омеляненко).
Оголошення про проведення ІІ туру конкурсу буде здійснено після розробки управлінням містобудування та архітектури відповідної програми та умов.