"Горбатий" міст будуть ремонтувати азербайджанці

23 лютого відбулася зустріч міського голови Геннадія Дикого з представниками організації, яка буде виконувати капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул. Сквирське шосе («Горбатий міст»).

Як повідомляє сайт Білоцерківської міської ради, наразі пройдено тендерну процедуру і укладено договір з ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ». Очікувана вартість робіт заявлена в системі публічних закупівель Prozorro складала 32,5 млн. грн. Після проведених відкритих торгів сума зменшилась майже на 4 млн і склала 28,97 млн. грн. Роботи по ремонту мосту будуть фінансуватися з міського бюджету.

Віце-президент компанії Ельнур Асланов розказав про досвід роботи в інфраструктурній галузі. Він зазначив, що "ALKE Insaat Sanayeve Ticaret" ВАТ була створена в Баку (Азербайджан) і є однією з найбільш досвідчених будівельних компаній у регіоні. Вона має досвід близько 10 років на будівельному ринку. Через свої місцеві відділення Aлке також реалізує проекти за межами Азербайджану в 15 країнах, серед яких: Узбекистан, Таджикистан, Україна та Грузія. Компанія спеціалізується на будівництві доріг і мостів, автомагістралей, гідравлічних і меліоративних споруд, проектів з водопостачання та каналізації тощо. Серед партнерів компанії Світовий банк, Ісламський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Саудівський фонд розвитку та інші.

Присутні обговорили загальний об’єм робіт, питання організації дорожнього руху на час проведення ремонтних робіт, а також те, як проходить остаточне погодження з «Укрзалізницею» організації робіт над залізничними коліями.

Варто наголосити, що роботи мають розпочатися найближчим часом, як тільки департаментом ЖКГ буде отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, відповідно до чинного законодавства.

Реконструкція триватиме досить довгий час, оскільки проектом передбачено досить значний об’єм робіт: ремонт прогонової будови та елементів опор, заміна дорожнього та пішохідного полотна, приведення геометричних параметрів під’їздів та мостового полотна до нормативних показників, улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини та зливоприймальних колодязів, перевлаштування мережі освітлення, монтаж огородження, організація дорожнього руху тощо.

Варто додати, що компанією «Alke Insaat Sanaye ve Ticaret» з Азейрбайджану володіє Бабаєв Расим Галібіят огли. Він уперше виграв державний тендер в Україні в червні 2017 року на ремонт Солом'янського шляхопроводу у Києві. За розслідування сайту "Наші гроші", компанія азербайджанців при цьому віддала половину вартості підряду фірмі, яку заснував колишній бізнес-партнер тестя екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. До того ж ціни у азербайджанців на деякі роботи були завищеними.

Нагадаємо, мешканці вул. І. Мазепи (Щорса), Фастівської, Привокзальної та Першотравневої неодноразово вимагали від влади перекрити рух для вантажівок їхніми вулицями, адже руйнуються оселі. Великогабаритні машини почали їздити житловими вулицями міста після того, як міська влада Білої Церкви перекрили їм рух через Горбатий міст.