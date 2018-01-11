Дорога наша "Муніципальна варта"

КП "Муніципальна варта" було створено у грудні 2017 року для забезпечення охорони публічного порядку на території міста у взаємодії з підрозділами Національної поліції, забезпечення безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх, забезпечення виконання рішень міської ради і виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, захисту майна, забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження довкілля тощо.

Наразі є лише один кандидат, який претендує на посаду керівника "Муніципальна варта". Це - Возненко Сергій Григорович, екс-начальник Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області.

Громадські активісти Білої Церкви відразу виступали проти створення такого підприємства, як "Муніципальна варта" та подали до суду. Перше засідання суду відбулося 15 лютого, а у березні відбудеться друге засідання. Головна суть претензії: формування діє незаконно, адже проект Закону України "Про муніципальну варту" розглянуто у Верховній Раді України лише у першому читанні. Таким чином, на підставі якого нормативного акту працюватимуть муніципальні вартові?

Незважаючи на це, депутати підтримали рішення про створення такого підприємства, виділивши на його функціонування 5 млн. грн. А на сесії 22 лютого виділили ще 700 тис. грн безповоротної фінансової допомоги з міського бюджету для того, аби підприємство розпочало працювати. Також дозволили придбати два автомобіля "Рено" на суму не більше 1, 1 млн. грн. для виконання службових обов'язків.

Ці рішення приймаються на фоні того, що у Білій Церкві оголошено про набір 190 патрульних поліцейських, які так само слідкуватимуть за правопорядком у місті, проте діятимуть на підставі чіткої законодавчої бази та за державні кошти.

Виникає питання: міський бюджет Білої Церкви настільки великий, що більше немає на що витрати гроші, окрім як на дублювання функції патрульних?