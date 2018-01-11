У Білій Церкві вчилися досвіду енергозбереження

19 та 20 лютого у Білій Церкві проходить семінар на тему: «Реалізація проектів з підвищення енергоефективності по моделі ЕСКО». У ньому взяли участь спеціалісти з Норвегії та Польщі.

На заході мер Геннадій Дикий зазначив, що у Білій Церкві працює понад 100 комунальних закладів, а також збудовано 900 багатоповерхових будинків, до яких прокладено кілометри комунікацій, що потребують вдосконалення та впровадження енергоефективних проектів.

Під час семінару учасники зупинилися на різних аспектах реалізації проектів з підвищення енергоефективності по моделі ЕСКО.

Під час заходу було зазначено, що пілотний проект з енергоефективності впроваджується у 5 містах Польщі та України, які є містами-побратимами: Біла Церква та польське місто Островець-Свентокшиський, Тернопіль та польське місто Кожух, Вінниця та польське місто Кельце, Коростень та польське місто Краснік, Житомир та польське місто Плоцьк.

Основною метою проекту є створення можливостей для обміну кращим досвідом в енергозбереженні, набуття нових навичок та знань. Проект триває вже рік, і протягом цього часу, окрім набуття теоретичної бази, представники міст здійснили візити, проходили стажування у міста-побратимах. Крім того, проект має на меті укладання договорів державно-приватного партнерства. Також для одного з міст буде замовлено та реалізовано послуги комплексного юридичного, економічно-фінансового та технічного консалтингу.

Начальник відділу енергоефективності Білоцерківської міської ради Василь Морський презентував досвід Білої Церкви у впровадженні проектів з підвищення енергоефективності.

Зокрема, у 2017 році були реалізовані такі заходи:

- приєдналися до Європейської ініціативи «Угода мерів», що зумовило прийняття Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Біла Церква на 2017-2030 роки;

- створено відділ енергоефективності

- затверджено Програму розвитку систем енергетичного менеджменту м. Біла Церква на 2017-2020 роки, яка передбачає проведення енергоаудиту будівель, розробку проектної документації, створення автоматизованої системи збору даних тощо

- провели виставку – ярмарку енергоефетивного обладнання до Дня молоді

- у рамках проекту ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО» у школі №9 встановили автоматизовану систему енергомоніторингу

- з вересня 2017 року вже 102 будівлі у місті працюють у систему автоматизованого енергомоніторингу

- виконком БМР прийняв положення про Порядок здійснення моніторингу за фактичним споживанням енергоносіїв бюджетних установ м. Біла Церква;

- проведено енергоаудит 40 будівель бюджетної сфери

- за грант Турецької агенції з міжнародної співпраці замінено вікна та вхідні двері в садочку №22 на енергоефективні

- для 4 бюджетних будівель Білої Церкви буде розроблено ТЕО енергоефективних заходів

- працює місцева програма підтримки ОСББ та ЖБК з компенсацією 40% тіла кредиту за енергоефетивне обладнання (у 2017 році видано всього дві такі компенсації)

Планується у 2018 році (якщо будуть виділені кошти з місцевого бюджету чи отримані нові гранти або кредити):

- встановити індивідуальні теплові пункти в школах та садочках

- замінити 1065 застарілих світильників з лампами накалювання на сучасні світлодіодні

- замінити старі котли на високоефективні жаротрубні котли з ККД 92-94%

- закупити 30 нових тролейбусів і модернізувати контактну мережу за рахунок кредиту ЄБРР

Також очікується заміна 2, 5 тисяч застарілих світильників з лампами накалювання на сучасні світлодіодні лампи за рахунок кредиту НЕФКО. Вже оголошено тендер та розкрито тендерні пропозиції. Якщо переможця буде обрано, то заміна ліхтарів має відбутися до кінця року.

Також 13 лютого 2018 року виконком БМР прийняв рішення вступити до Асоціації «Енергоефективні міста України», членство в якому обійдеться місту в 50 тис грн щорічно. Проте Василь Морський впевнений, що членство в цій організації себе виправдає, адже асоціація допомагає правильно підготувати документи для отримання кредитів на енергоефективні заходи та проводить інформаційну і роз’яснювальну роботу для органів місцевого самоврядування.