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Опалення для бюджетних установ Білої Церкви подорожчає на 42%

  • П'ятниця, лют. 09 2018
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Опалення для бюджетних установ Білої Церкви подорожчає на 42%

Саме такий проект рішення для обговорення опублікований на сайті КП "Білоцерківтепломережа".

Нині вартість опалення для потреб бюджетних установ становить 1068, 72 грн за 1 Гкал. Пропонується вартість 1537, 94 грн за 1 Гкал. Також планується підвищення вартості опалення для інших споживачів (крім населення), а саме: з 1447, 04 грн за 1 Гкал до 1537, 94 за 1 Гкал, тобто на 6, 28%.

Подорожчання пов'язано із збільшенням витрат на паливо та природній газ та покупку теплової енергії. Детальніше з проектом рішення можна ознайомитися на сайті КП "Білоцерківтепломережа". 

Пропозиції по даному документу приймаються протягом 14 календарних днів з дня розміщення проекту (до 13.02.2018р.) за адресою:

КП БМР "Білоцерківтепломережа"

вул. Мережна 3, м. Біла Церква, Київська обл. 09100
ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відкрите обговорення проекту нових тарифів відбудеться 15.02.2018р. в актовому залі КП БМР «БЦТМ» (вул. Мережна, 3) в 11:00.

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Опубліковано в ЖКГ

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