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ЖЕКам пропонують виділити з бюджету 5 млн. фінансової допомоги

  • Середа, січ. 31 2018
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ЖЕКам пропонують виділити з бюджету 5 млн. фінансової допомоги

Таке рішення прийняли на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради 31 січня 2018 року. 

Рішення пов'язано з тим, що держава заборгувала по субсидіям значні суми. Зокрема, для Білої Церкви за даними фінансового управління ця заборгованність сягає 102 023 064,6 грн. З цієї суми лише перед ЖЕКами заборгованість становить майже 7, 2 млн. грн. Заборгованість, в тому числі прострочена, виникла в зв’язку з перевищенням фактично нарахованих сум за лютий 2016р. - жовтень 2017 року над доведеним та затвердженим обсягом субвенцій.

Тому виконком вирішив виділити 5 млн. грн для погашення 68% заборгованності ЖЕКам в якості поворотної фінансової допомоги. Як тільки держава поверне ЖЕКам кошти по субсидіям, вони повернуть цю допомогу назад у міський бюджет.

Отже, 

ЖЕК-1 отримає 1, 8 млн. грн

ЖЕК-6 отримає 1, 1 млн. грн

ЖЕК-7 отримає 1, 9 млн. грн

Але така ж ситуація із заборгованістю склалася в ОСББ та ЖБК. Проте їм ніхто не виділяє допомоги. Заступник міського голови Валерій Гнатюк, який у п'ятницю, 26 січня, провів нараду з голова ОСББ на засіданні виконкому зазначив, що в ОСББ "ситуація ще критичніша", адже перед ними борг держави становить фактично 5 місяців і ОСББ перебувають на грані відключення від електроенергії, води тощо.  

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року розпочався перший етап монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги. Кабінет Міністрів зобов’язав усіх надавачів послуг, якщо вони хочуть отримати відшкодування за надані споживачам пільги та субсидії, відкрити поточні рахунки із спеціальним режимом використання в органах казначейства. 

Кошти, отримані на ці рахунки, не можна використовувати вільно, а лише на визначені урядом цілі –  оплату рахунків електро-, газо-, теплопостачальних підприємств або в бюджет (у вигляді податків). Та відповідно до цих змін, ОСББ, оскільки не є надавачами послуг, фактично втратили підстави враховувати в розрахунках зі співвласниками суми наданих державою пільг і призначених субсидій.

Ситуація, яка наразі виникла з відшкодуванням підприємствам ЖКГ, ОСББ/ЖБК пільг та субсидій, наданих населенню на оплату ЖКП, потребує негайного реагування з боку Міністерства фінансів України. Новий механізм виплати субсидій, введений в дію наказом Мінфіну 04 січня поточного року, фактично заблокував розрахунки по всій Україні. Про це наголошено під час наради 26 січня 2018 року з представниками міністерств і відповідних служб під головуванням  Віце-прем`єр-міністра – Міністра регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка.

 

 

 

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Опубліковано в ЖКГ

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