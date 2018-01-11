1 лютого подорожчають послуги ЖЕКів у Білій Церкві

ЖЕКи, за словами начальника департаменту житлово-комунального господарства міської ради Анатолія Кравця, підрахували, що економічно обгрунтований тариф становить 7, 5 - 7, 8 грн за кв м. Підвищення обумовлене тим, що зросла з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата та енергоносії.
Проте тариф затверджений на рівні 5,25 грн - 5,35 грн за кв м. Даний тариф дасть змогу належно утримувати житлові будинки та прибудинкові території до моменту вступу в дію ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» в червні 2018 року» .
Рішення набирає чинності з 1 лютого 2018 року.