1 лютого подорожчають послуги ЖЕКів у Білій Церкві

23 січня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради прийнято рішення щодо підвищення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ЖЕКами № 1, 6, 7.

ЖЕКи, за словами начальника департаменту житлово-комунального господарства міської ради Анатолія Кравця, підрахували, що економічно обгрунтований тариф становить 7, 5 - 7, 8 грн за кв м. Підвищення обумовлене тим, що зросла з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата та енергоносії.

Проте тариф затверджений на рівні 5,25 грн - 5,35 грн за кв м. Даний тариф дасть змогу належно утримувати житлові будинки та прибудинкові території до моменту вступу в дію ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» в червні 2018 року» .

Рішення набирає чинності з 1 лютого 2018 року.