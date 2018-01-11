Вартість опалення у будинках Білої Церкви, де немає лічильників

На сайті КП "Білоцерківтепломережа" оприлюднена вартість опалення за жовтень, листопад, грудень 2017 року як у будинках з лічильниками, так і без приладів обліку.

І якщо вартість опалення в будинках з лічильниками різна, залежно від будинку, то мешканці, у чиїх будинках немає приладів обліку тепла, сплачували однакову вартість опалення:

- у жовтні - 7, 97 грн з кв м

- у листопаді - 26, 7 грн за кв м

- у грудні - 29, 46 грн за кв м

При цьому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила нові тарифи на теплову енергію для потреб населення з 29 листопада 2017 року для КП "Білоцерківтепломережа". Вони становлять:

- 1301, 76 грн за 1 Гкал (у будинках з лічильниками)

- 33, 29 грн за 1 кв м опалювальної площі (у будинках без лічильників)

Проте згідно постанов Кабінету міністрів, нарахування вартості опалення для будинків без лічильників відбувається з урахуванням погодніх умов, тому при теплій погоді вартість опалення нижча, ніж встановлена Нацкомісією.

Також нагадуємо, що відповідно до постанови КМУ № 848 у випадку відсутності будинкового лічильника тепла необхідно сплачувати обов’язкову частку платежу, яка зазначена у квитанції. А в разі, коли субсидія нарахована в межах соціальної норми житла та є понаднормова площа квартири, необхідно щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу + повну вартість за понаднормову площу.

За інформацією сайту http://bctm.com.ua