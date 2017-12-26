Вартість електроенергії зросла на 9, 5% для промисловості

З 1 січня 2018 року вартість оптової ринкової електроенергії в Україні зросла на 9,5%. Про це сказано в рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Регулятор пояснив, що вартість електроенергії зросла в зв'язку з ростом тарифів на випуск електроенергії енергогенеруючими компаніями. Наприклад, тариф на випуск для компанії «Укргідроенерго» виросте на 20%. У 2018 року тариф для гідроакумулюючих електростанцій складе 291,48 коп. за кВт-год., для гідроелектростанцій - 32,13 коп. за кВт-годину.

Підвищення вартості буде проходити в два етапи: з 1 січня електроенергія подорожчає на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%. У проекті рішення НКРЕКУ йдеться, що зростання оптової ринкової ціни пов'язаний з інфляцією, зростанням заробітної плати, девальвацією гривні, а також подорожчанням газу (на 16,7%) і вугілля (на 38,3%), ціни на який розраховані за формулою « Роттердам + ».

Варто відзначити, що зростання оптової ринкової вартості електроенергії позначиться на цінах для промислових споживачів.

У НКРЕКУ заявили, що поки що не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення, але експерти попереджають, що це лише справа часу. В недалекому майбутньому саме побутовим споживачам доведеться заплатити за підвищення цін.

Фахівці кажуть, що це тільки початок, і тарифи на електрику будуть зростати далі. Справа в тому, що закон про ринок електроенергії передбачає рівняння тарифів для бізнесу і населення в 2019 році.