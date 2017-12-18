Тарифи на вивіз сміття зросли майже на 30%

Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів ПРАТ «КАТП-1028» зросли на 28-32%. Таке рішення ухвалили члени виконкому Білоцерківської міської ради сьогодні, 26 грудня.

Операції поводження з побутовими відходами Категорії споживачів Види побутових відходів, грн в тому числі ПДВ Тверді, грн/м3 Великога- баритні, грн /м3 Рідкі, грн /м3 Збирання Населення 6,18 7,80 - Бюджетні установи 6,60 8,16 - Перевезення Населення до 3-х контейнерів на майданчику 47,82 43,86 84,30 4-и контейнери та більше на майданчику 35,88 Бюджетні установи до 3-х контейнерів на майданчику 50,58 45,84 90,60 4-и контейнери та більше на майданчику 37,92

2. Одиниця виміру обсягу наданих послуг з вивезення побутових відходів - метр кубічний.

3. Тариф на послугу по злиттю 1м3 рідких відходів в каналізаційні мережі міста застосовується відповідно до діючих тарифів ТОВ „Білоцерківвода” (згідно затверджених нормативів та тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення по м. Біла Церква, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг).

4. Для всіх інших суб’єктів господарювання застосовуються договірні ціни по наданню даних послуг

Тарифи зросли майже на 30%.

Нагадаємо, ПРАТ "КАТП-1028" належить родині міського голови Геннадія Дикого, зокрема, 40% акцій належить його батьку - Анатолію Дикому. 37% акцій належить місту. КАТП-1028 сплатило по ним дивіденди у розмірі всього 93 тис. грн. до міського бюджету за 2015 рік.