Газовики марно лякають споживачів пенями та штрафами

За листопад мешканці Білої Церкви отримали квитанції з сумами, які удвічі більші, ніж зазвичай. До того ж газовики лякають мешканців пенями та штрафами за несплачені послуги. Насправді ситуація набагато простіша, просто потрібно уважно читати квитанцію.

Увага! По-перше, пені та штрафи за прострочену заборгованість вводяться в дію лише з 1 січня 2019 року.

По-друге, у квитанції остання колоночка - то рекомендована плата, яка не враховує ані пільг, ані субсидій. Рекомендована плата вираховується за формулою, яка ймовірно визначає об'єм споживання газу домогосподарством у наступному місяці. Тож сплачувати її абсолютно не обов'язково, хіба що ви хочете виручити газових монополістів і сплатити їм на місяць наперед.

Нову графу про рекомендований платіж ввели у зв’язку з прийняттям нового житлово-комунального законодавства, яке передбачає сплату пені за протермінований платіж, що становить 0,1% за кожний день протермінованого платежу. Нововведення почнуть діяти із 1 січня 2019 року!

До таких дій вже вдавалося "Київобленерго", коли писали у квитанціях рекомендовані суми до сплати, та "Укртелеком", який теж ставить у платіжках авансові платежі.

Тож спокійно читайте квитанції і сплачуйте лише за ті кубометри газу, які вже використали. Їх вартість вказана у рядку з надписом "Заборгованість на 30.11.2017"