Будинковий газовий лічильник встановлювати без згоди жителів будинку заборонено

У багатьох містах країни склалася напружена ситуація із встановленням лічильників газу побутовим споживачам, оскільки в законі «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» не визначено, які саме лічильники газу мають бути встановлені – індивідуальні чи загальнобудинкові.

Користуючись правовою невизначеністю, компанії, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території (оператори ГРС), стали масово встановлювати в багатоквартирних будинках загальнобудинкові лічильники замість індивідуальних. Такими діями оператори ГРМ фактично змушують мешканців будинків оплачувати об’єм газу спожитого багатоквартирним будинком в цілому, незалежно від фактичного споживання газу конкретним споживачем. Дозволу/згоди співвласників на встановлення в їхніх будинках загальнобудинкових лічильників газу оператори ГРС не запитують.

Законом також встановлено, що суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані забезпечити встановлення саме індивідуальних лічильників газу, а не загальнобудинкових. Термін для їх встановлення продовжено до 1 січня 2021 року.

У листопаді Верховна Рада схвалила законопроект «Про житлово-комунальні послуги», який, як повідомлялося, спрямований на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг і передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати за послуги з управління.

При цьому побутові споживачі (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ суб'єкту господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території. Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення приладів обліку природного газу для споживачів встановлюються Кабінетом міністрів України.

При цьому законотворці не дали відповіді на питання, як діяти мешканцям тих будинків, де вже встановлені такі загальнобудинкові лічильники, чи мають вони право вимагати встановлення індивідуальних лічильників у своїх квартирах?

Нагадаємо, раніше лічильники газу в квартирі газовики відмовилися встановлювати за державні кошти.