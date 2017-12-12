Кооперативи та ОСББ не скористалися фінансовою підтримкою міського бюджету

Ці кошти закладалися на підтримку ОСББ та кооперативів, індивідуальних житлових будинків. Проте, як зазначила начальник фінансового управління Світлана Терещук, ніхто з представників цих форм організації управління будинком не звернувся за допомогою. Тож кошти направлять на інші цілі.

Можна лише констатувати, що спрівпраця міської влади та ОСББ і ЖБК дає збій, раз ніхто з жителів не захотів скористатися можливістю отримати компенсацію відсотків по кредитам, які можна взяти на енергозберігаючі заходи у будинках. Чи немає чіткого пояснення, як діє механізм, чи немає чиновників, які можуть допомогти порахувати головам кооперативів та ОСББ фінансову частина отримання кредиту, чи просто люди не довіряють владі, наразі невідомо.

У місті створено відділ енергоефективності на початку 2017 року. Проте жодного звіту його роботи ще не було. Чи займається цей відділ роз'ясненням серед населення питання отримання "теплих кредитів", чи це не його функції? Питань більше, ніж відповідей.