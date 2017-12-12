"Тепломережі" знову надали фінансову допомогу

Зокрема, збільшили видатки Департаменту ЖКГ у розмірі 2 421 308 грн. відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств міської ради на 2017 р. та прогнозу на 2018-2021 р.

Зокрема, для надання фінансової підтримки КП БМР «Білоцерківтепломережа» виділено 2 млн грн., КП БМР "ЖЕК-6" – 396 700 грн., КП БМР "ЖЕК-7" – 24 608 грн.

Нагадаємо, нещодавно КП "Білоцерківтепломережа" отримала 8 млн. грн. безповоротної фінансової допомоги від міського бюджету.

Варто зазначити, що саме за рахунок економії за спожиті енергоносії цим же рішенням зменшено видатки управлінню освіти і науки на суму 2 млн. грн, управлінню охорони здоров'я на 750 тис. грн, відділу фізичної культури та спорту на 100 тис. грн. Міський голова Геннадій Дикий обіцяв, що всі зекономлені кошти лишаються в галузі на розвиток. Проте не так сталося, як обіцялося...Який у такому випадку стимул економити мають міські відділи, управління, комунальні заклади?