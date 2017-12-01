КАТП-1028 підвищує тарифи на вивіз сміття для населення та бюджетних організацій

Діючі тарифи на послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів встановлювалися відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09.09.2014 р. № 332 та були введені в дію з 1 жовтня 2014 року.
КАТП такий намір пояснює тим, що значно зросла вартість складових тарифів. Наприклад, порівняно з 2014 роком вартість стисненого газу зросла на 67,7%, вартість дизельного пального на 52,1 %, ціни на автомобільні моторні мастила зросли на 25,8 %, на шини - на 62,4 %, акумуляторні батареї - на 132,4%, запасні частини на 225 %. Податок на нерухоме майно зріс на 338,4% , ставка земельного податку зросла на 300 %. Збільшилася вартість електроенергії на 59 %, води та водовідведення - на 59,1 %, вартість природного газу для опалення приміщень - на 55,2 %. Розмір мінімальної заробітної плати в 2017 р. збільшився на 162,7%.
Тож тарифи підвищаться майже на 30%.
Для мешканців багатоповерхових будинків:
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Назва послуги
|Діючі тарифи
|Проектні тарифи
|% підвищення
|грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ
|Перевезення ТПВ
|не згруповані контейнери
|36,66
|47,82
|30
|згруповані
|28,50
|35,88
|26
|Збирання ТПВ
|не згруповані
|5,52
|6,18
|12
|згруповані
|4,08
|51
|Разом:
|42,18/32,58
|54,00/42,06
|28,0/29,0
Розмір послуги з вивезення та захоронення ТПВ на 1 мешканця в місяць:
- згідно діючих тарифів становить – 8,23 грн (не згруповані контейнери)/ 6,76 грн (згруповані);
- згідно проектних тарифів та норм надання послуг, затверджених з 01.01.2018 р. – 10,32 грн (не згруповані контейнери)/ 8,44 грн (згруповані).
Примітка: згруповані контейнера на майданчику – чотири та більше, не згруповані – до трьох контейнерів.
Для мешканців будинків з присадибною ділянкою:
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Назва послуги
|Діючі тарифи
|Проектні тарифи
|% підвищення
|грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ
|Перевезення ТПВ
|не згруповані
|36,66
|47,82
|30
|Збирання ТПВ
|не згруповані
|5,52
|6,18
|12
|Разом:
|42,18
|54,00
|28
Розмір послуги з вивезення та захоронення ТПВ на 1 мешканця в місяць:
- згідно діючих тарифів становить – 12,44 грн;
- згідно проектних тарифів та норм надання послуг (затверджених з 01.01.2018 р.) – 15,94 грн.
Для бюджетних установ та організацій:
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Назва послуги
|Діючі тарифи
|Проектні тарифи
|% підвищення
|грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ
|Перевезення ТПВ
|не згруповані
|38,34
|50,58
|32
|згруповані
|29,82
|37,92
|27
|Збирання ТПВ
|не згруповані
|5,76
|6,60
|15
|згруповані
|4,20
|57
|Разом:
|44,10/34,02
|57,18/44,52
|30/31
|Разом без збирання (контейнер споживача):
|38,34/29,82
|50,58/37,92
|32/27
Розмір тарифів на послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів:
|Назва послуги
|Діючі тарифи
|Проектні тарифи
|% підвищення
|грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ
|Перевезення ВВ
|Приватний сектор
|28,62
|43,86
|30
|Збирання ВВ
|Приватний сектор
|5,52
|7,80
|12
|Разом:
|42,18
|54,00
|28
Розмір тарифів на послуги з перевезення рідких нечистот:
|Категорія споживачів
|Діючі тарифи
|Проектні тарифи
|% підвищення
|грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ
|Мешканці приватного сектору
|33,96
|84,30
|148
|Бюджетні установи
|37,14
|90,60
|144
Детальніше з проектом рішення можна ознайомитися на сайті Білоцерківської міської ради.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2017 року КАТП-1028 підвищило тарифи на вивіз сміття для організацій.
Також КАТП-1028 отримало нові збільшені норми на вивіз сміття, які затвердженні рішенням виконкому Білоцерківської міської ради 28 листопада 2017