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КАТП-1028 підвищує тарифи на вивіз сміття для населення та бюджетних організацій

  • Понеділок, груд. 11 2017
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Приватне акціонерне товариство "КАТП-1028" доводить до відома споживачів інформацію про намір  здійснити зміну діючих тарифів на послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів.

Діючі тарифи на послуги з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів встановлювалися відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09.09.2014 р.  № 332 та  були введені в дію з 1 жовтня 2014 року.

КАТП такий намір пояснює тим, що значно зросла вартість складових тарифів. Наприклад, порівняно з 2014 роком вартість стисненого  газу зросла на 67,7%, вартість дизельного пального на 52,1 %, ціни на автомобільні моторні мастила зросли на 25,8 %, на шини - на 62,4 %, акумуляторні батареї - на 132,4%, запасні частини  на 225 %.  Податок на нерухоме майно зріс на 338,4% , ставка земельного податку зросла на 300 %. Збільшилася вартість електроенергії на 59 %, води та водовідведення  - на 59,1 %,  вартість природного газу для опалення приміщень - на 55,2 %. Розмір мінімальної заробітної плати в 2017 р. збільшився на 162,7%.

Тож тарифи підвищаться майже на 30%.

Для мешканців багатоповерхових будинків:

Назва послуги

 Діючі тарифи Проектні тарифи                  % підвищення
грн за 1 м3  в т.ч. ПДВ
Перевезення ТПВ  не згруповані контейнери 36,66 47,82 30
згруповані 28,50 35,88 26
Збирання ТПВ не згруповані 5,52 6,18 12
згруповані 4,08 51
Разом:   42,18/32,58  54,00/42,06  28,0/29,0

Розмір послуги з вивезення та захоронення ТПВ на 1 мешканця в місяць:

  • згідно діючих тарифів становить – 8,23 грн (не згруповані контейнери)/ 6,76 грн (згруповані);
  • згідно проектних тарифів та норм надання послуг, затверджених з 01.01.2018 р. – 10,32 грн (не згруповані контейнери)/ 8,44 грн (згруповані).

Примітка: згруповані контейнера на майданчику – чотири та більше, не згруповані – до трьох контейнерів.

Для мешканців будинків з присадибною ділянкою:

Назва послуги

 Діючі тарифи Проектні тарифи                  % підвищення
грн за 1 м3  в т.ч. ПДВ
Перевезення ТПВ  не згруповані 36,66 47,82 30
Збирання ТПВ не згруповані 5,52 6,18 12
Разом:   42,18 54,00 28

Розмір послуги з вивезення та захоронення ТПВ на 1 мешканця в місяць:

  • згідно діючих тарифів становить – 12,44 грн;
  • згідно проектних тарифів та норм надання послуг (затверджених з 01.01.2018 р.) – 15,94 грн.

Для бюджетних установ та організацій:

Назва послуги

 Діючі тарифи Проектні тарифи                  % підвищення
грн за 1 м3  в т.ч. ПДВ
Перевезення ТПВ  не згруповані 38,34 50,58 32
згруповані 29,82 37,92 27
Збирання ТПВ не згруповані 5,76 6,60 15
згруповані 4,20 57
Разом:   44,10/34,02  57,18/44,52 30/31
Разом без збирання (контейнер споживача):   38,34/29,82 50,58/37,92 32/27

Розмір тарифів на послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів:

Назва послуги    Діючі тарифи Проектні тарифи                  % підвищення
грн за 1 м3  в т.ч. ПДВ
Перевезення  ВВ Приватний сектор 28,62 43,86 30
Збирання ВВ Приватний сектор 5,52 7,80 12
Разом:   42,18 54,00 28

Розмір тарифів на послуги з перевезення рідких нечистот: 

Категорія споживачів Діючі тарифи Проектні тарифи                  % підвищення
грн за 1 м3  в т.ч. ПДВ
Мешканці приватного сектору 33,96 84,30 148
Бюджетні установи 37,14 90,60 144

Детальніше з проектом рішення можна ознайомитися на сайті Білоцерківської міської ради. 

Нагадаємо, з 1 жовтня 2017 року КАТП-1028 підвищило тарифи на вивіз сміття для організацій.

Також КАТП-1028 отримало нові збільшені норми на вивіз сміття, які затвердженні рішенням виконкому Білоцерківської міської ради 28 листопада 2017

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Опубліковано в ЖКГ

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