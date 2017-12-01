Нові тарифи на теплопостачання у Білій Церкві

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Послуги, які підприємство надає споживачам
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грн. з ПДВ
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Послуга з централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії, за 1Гкал
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1301,76грн
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Послуга з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, за 1 м2
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33,29 грн
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Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем ГВП, за 1 м3
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77,46 грн
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Послуга з централізованого постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників, за 1 м3
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71,66 грн
Детальніше ознайомитися з рішенням НКРЕКП можна на сайті КП "Білоцерківтепломережа"