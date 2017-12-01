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Нові тарифи на теплопостачання у Білій Церкві

  • Середа, груд. 06 2017
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Нові тарифи на теплопостачання у Білій Церкві

9 листопада 2017 року на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг були прийняті тарифи на теплову енергію для потреб населення, які вступають в дію з 29 листопада 2017 року.

Послуги, які підприємство надає споживачам

грн. з ПДВ

Послуга з централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії, за 1Гкал
1301,76грн

Послуга з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, за 1 м2
33,29 грн 

Послуга з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем ГВП, за 1 м3
77,46 грн 

Послуга з централізованого постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників, за 1 м3
71,66 грн

Детальніше ознайомитися з рішенням НКРЕКП можна на сайті КП "Білоцерківтепломережа"

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Опубліковано в ЖКГ

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