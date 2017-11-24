Тепломережа заявляє про те, що може лишитися без газу для опалення

На останній сесії Білоцерківської міської ради депутатами не був підтриманий проект рішення про надання безповоротної фінансової підтримки КП БМР «Білоцерківтепломережа» у розмірі 8 млн грн. У зв'язку з чим т.в.о директора КП БМР «Білоцерківтепломережа» - головний інженер підприємства Сергій Фурсенко провів прес-конференцію з метою пояснити, як це позначиться на опалювальному сезоні.

За його словами, держава закріпила забезпечення беззбитковості НАК «Нафтогаз Україна» у відповідному меморандумі між Україною та МВФ, надавши значні преференції цій компанії та поставивши її на щабель вище від теплопостачальних підприємств. У зв'язку з цим НАК «Нафтогаз» диктує свої умови, незважаючи на те, що підприємства теплопостачання не зі своєї вини не в змозі своєчасно сплачувати за спожитий природний газ. Зазвичай це пов'язано із неплатоспроможністю населення, невчасною сплатою держави різниці в тарифах за теплову енергію та постійну затримку виплати нарахованих пільг і субсидій, а також встановлення НКРЕКП економічно необґрунтованих тарифів. Підприємство неодноразово зверталося до НКРЕКП з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів, але нацкомісія їх не затвердила, незважаючи на те, що постійно зростає ціна на енергоносії, заробітна плата, вартість матеріалів тощо.

Станом на 01.11.2017 р. тільки заборгованість населення міста становила 42 млн грн, що в натуральних показниках, а саме - Гкал. складає 32 тис. Гкал (вартість 1 Гкал – 1305,21 грн). Для порівняння, заборгованість станом на 01.11.2015 року становила 37 млн грн, що в натуральних показниках становить 56,6 тис. Гкал (тариф - 1 Гкал – 659,65 грн). Це свідчить про те, що навіть при зростанні цін на енергоносії та самого тарифу на теплову енергію, заборгованість за послугу централізованого теплопостачання в натуральну величину (в Гкал) суттєво зменшилась. Цей показник роботи підприємства з боржниками свідчить про позитивну тенденцію зменшення заборгованості.

Ще потрібно врахувати такий чинник: в 2017 році опалювальний період розпочався 22-23 жовтня. За теплову енергію, отриману в жовтні, мешканці сплачують до 20 числа наступного місяця, а як показує практика - до кінця наступного місяця, і рівень оплати на кінець місяця становить приблизно 85%. Таким чином, послуга з теплопостачання, надана в листопаді, буде оплачена споживачами до кінця грудня 2017 року, а за газ для надання послуги у грудні потрібно сплатити до кінця листопада. Це ще один важливий чинник дефіциту коштів для отримання номінації від НАК «Нафтогазу».

Станом на 1 листопада 2017 року підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ в 2017 році із врахування попередніх періодів 191 млн грн (станом на 01.04.2017р. було 264 млн грн, тобто заборгованість в міжопалювальний період зменшилась на 73 млн грн.). Це свідчить про те, що підприємство активно працює з боржниками, та є позитивна динаміка у зменшенні заборгованості.

При цьому Сергій Фурсенко зазначив, що на сьогодні заборгованість держави перед КП «БЦТМ» по різниці в тарифах становить 87 млн грн за 2016 рік; 19 млн грн за 2015 рік (з яких 11 млн грн проведено взаємозаліком лише у листопаді 2017 року). Заборгованість по пільгах і субсидіях за 2017 рік - 21 млн грн».

Наразі «Білоцерківтепломережа» має провести розрахунок з НАК «Нафтогаз України» та вийти на рівень оплати 90% для того, щоб отримати ліміт (номінацію) на грудень 2017 року. Це вимога Договору на надання послуги газопостачання та Постанови Кабміну №187 від 22.03.2017 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу». В п.12 даного документу передбачено, що станом на 23 число та до кінця місяця КП повинно вийти на рівень оплати за газ 90%.

За словами представника Тепломережі, якщо міськрада не виділить 8 млн. грн. безповоротної фінансової допомоги, то не виключена можливість, що підприємство залишиться без лімітів на природний газ, що автоматично призведе бо пониження температури теплоносія, який подається.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради