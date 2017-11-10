«Зимові» субсидії отримали 6,6 мільйонів українських сімей

Управління соціального захисту населення завершило процес розрахунку «зимової субсидії». ЇЇ буде відображено у платіжці за опалення, яка надійде споживачам у листопаді 2017 року. За жовтень її сума буде незначна з об’єктивних причин – жовтень є неповним опалювальним місяцем. У грудні надійде повідомлення про розмір субсидії на повний місяць.

На опалювальний період допомогу від Уряду на оплату комунальних послуг отримали 6,6 мільйона українських родин. З них – 5,8 млн. житлові субсидії і 800 тисяч субсидії на тверде паливо.

При розрахунку розміру субсидії на опалювальний сезон 2017/18рр. брали до уваги доходи громадян за I і II квартал 2017 року. Субсидію автоматично розрахували усім тим, кому у травні цього року допомогу було перепризначено на новий період - 2017-2018 рр.

Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Уряд компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги. Буде також компенсовано витрати на комунальні послуги за листопад у разі звернення за допомогою у грудні - протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду.

Громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад у вересні цього року, або пенсіонери, які припинили працювати, скажімо у жовтні цього року, і не мають інших доходів, ніж пенсія, мають змогу оформити субсидію, виходячи лише з одного доходу - пенсії. Для цього необхідно з Декларацією про доходи звернутися в управління соціального захисту населення і допомогу перерахують.

За матеріалами сайту http://teplo.gov.ua