Геннадій Дикий не знає, хто встановлює теплові лічильники?

У Білій Церкві другий рік поспіль встановлюють теплові лічильники у багатоповерхівках міста за рахунок коштів міського бюджету та субвенції на регіональний розвиток з обласного та державного бюджетів. Підрядників обирають без конкурсу, виконавці послуги – приватні фірми, КП БМР «Білоцерківтепломережа» лічильників не встановлює, а міський голова Геннадій Дикий, мабуть, про це навіть не знає.

Так, у 2016 році на встановлення теплових лічильників у бюджеті розвитку було закладено 16, 6 млн. грн. Відділ капітального будівництва БМР для встановлення лічильників обрав підрядників без конкурсу. Виконавці замовлення – лише приватні фірми. Це ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (64 договори на загальну суму 12, 2 млн грн), ПП «Термокрай» (10 договорів на загальну суму 1, 6 млн грн) та ТОВ «МОНТАЖ-УКРІНТЕРМ» (5 договорів на загальну суму 700 тис грн).

У 2017 році на теплові лічильники та їх встановлення вже виділено 12, 9 млн. грн. Нещодавно, 31 жовтня, на сесії Білоцерківської міської ради, виділили ще 4, 3 млн. грн. з коштів державної субвенції на встановлення лічильників у 32 будинках. Цього року теплові лічильники, в основному, встановлює ТОВ виробничо-комерційна фірма «СІГМА». Між іншим, ця приватна організація також отримує підряди на виконання проектно-кошторисних робіт для установки лічильників та капітально ремонтує системи опалення садочків, загальноосвітніх та спортивних шкіл, центрів первинної медико-санітарної допомоги з установкою засобів обліку тепла. Фірма отримала станом на жовтень 90 замовлень на 13, 8 млн. грн. Ще 5 замовлень на встановлення теплових лічильників у 2017 році отримала фірма ТОВ «МОНТАЖ-УКРІНТЕРМ». Загальна вартість робіт по цим 5 договорам - 772 тис. грн.

Якщо проаналізувати засновників та керівництво основних виконавців послуг, то відразу зрозуміло, що це пов’язані між собою фірми. Так, ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» з березня 2017 року очолює Роман Сакара. Він же є засновником фірми, яка отримала левову часту підрядів по встановленню теплових лічильників у 2017 році, а саме: ТОВ виробничо-комерційна фірма «СІГМА».

У той же час КП «Білоцерківтепломережа» взагалі не встановлює теплових лічильників, хоча міський голова Геннадій Дикий під час прес-конференції на запитання журналіста сайту БЦ News, чому теплові лічильники встановлюють приватні фірми, а не комунальне підприємство, відповів, що Тепломережа просто не встигає.

«Установкою лічильників займається і КП «Білоцерківтепломережа», але 95 лічильників встановити своїми силами вони не в змозі, тому залучені декілька підприємств, які встановлюють лічильники. Проте встановлюють вони за фіксованою ціною, де дуже невисока рентабельність. Ціна абсолютно адекватна якості. Всі виконують роботи за однаковими правилами, технічними вимогами, однаковою ціною. Різниця є у ціні, тому що різні лічильники по потужності на різні будинки встановлюють», - сказав на прес-конференції міський голова Геннадій Дикий.

Насправді, це не так. КП «Білоцерківтепломережа» не встановлює лічильників. Про що й повідомили на запит журналіста БЦ News за підписом першого заступника директора КП «Білоцерківтепломережа» М.І. Вакуленка.

«На Ваш запит стосовно встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії у житловому фонді м. Біла Церква повідомляємо наступне:

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту підприємства та ліцензій НКРЕКП: «Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)»; «Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами»; «Постачання теплової енергії».

Щодо будинкових приладів обліку теплової енергії, то їх встановлення не входить в сферу діяльності підприємства – цим займаються спеціалізовані організації, діяльність яких регламентується відповідною ліцензією.

Наразі КП БРМ «БЦТМ» приймає в експлуатацію встановлені вузли обліку, проводить нарахування споживачам за фактично використану теплову енергію згідно показників лічильників та здійснює технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії, які знаходяться на балансі підприємства».

Виникає питання: міський голова Геннадій Дикий свідомо вводить в оману чи просто не знає, хто у місті встановлює теплові лічильники?

Варто зазначити, що питання вартості встановлення теплових лічильників розглядали й на засіданні комітету Громадської ради м. Біла Церква 20 квітня цього року. Відео засідання Громадської ради дивіться ТУТ. Проте міська влада Білої Церкви ніяк не відреагувала на цю інформацію.