Багатоквартирним будинкам дозволили відмовлятися від централізованого опалення

«У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні», – йдеться в законі.

Водночас нормативний акт не допускає примусового від’єднання від централізованих мереж опалення та постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відключення від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень.

Нагадаємо, у Білій Церкві комісія при виконкомі, яка розглядає питання надання дозволу на відключення від автономного опалення, не проводила своїх засідань уже більше двох років. Суд зобов'язав комісію провести своє засідання та розглянути заявки мешканців. Попри це, комісія все одно не засідає.