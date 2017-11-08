В Україні ввели пеню за комунальні борги

Пеня за кожний день прострочення оплати після дати, до якої повинні бути оплачені житлово-комунальні послуги вводиться з 1 січня 2019 року. Про це повідомила народний депутат України Олена Бабак (фракція Самопоміч), передає УНІАН.

За її словами, в законі про житлово-комунальні послуги передбачена пеня "з 1 січня 2019 року в розмірі 0,01% за кожен день прострочення з дати, коли закінчився термін оплати".

Також повідомляється, що нововведення стосується ситуації, коли оплата за послуги ЖКГ вчасно внесена до 20 числа місяця або на іншу дату.

"Це означає, що 100 днів прострочення - це 1% від суми заборгованості, тобто в рік максимальна сума пені становить 3,65%", - додала Бабак.

За її словами, також були уточнені положення про введення пені. Депутат стверджує, що законом передбачено, що в разі заборгованості держави по субсидіях і пільгах пеня не нараховується. Також не нараховується пеня, якщо у людини є заборгованість по оплаті праці, яка підтверджена документально.

"Всім людям, які не зможуть платити за житлово-комунальні послуги з об'єктивних причин, пеня не нараховуватиметься", - додала депутат.

9 листопада Верховна Рада України прийняла в повторному другому читанні і в цілому закон Про житлово-комунальні послуги.

Слід зазначити, що заборгованість українців за газопостачання травнем 2017 року зросла майже вдвічі в порівнянні з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд грн. При цьому, в липні борги українців за опалення і гарячу воду становили 8,6 млрд грн.

У Білій Церкві населення заборгувало КП БМР "Білоцерківтепломережа" близько 52 млн. грн.