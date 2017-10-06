На 32 невідомих будинки встановлять теплові лічильники

1 листопада відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Засідання відбулося несподівано, без усіляких анонсів і після того, як міський голова заветував рішення Білоцерківської міської ради про відставку членів виконкому.

На сайті міськради зазначено, що під час засідання було прийнято рішення про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Так, до Білої Церкви надійшла субвенція з державного бюджету в сумі 6 млн 300 тис. грн, з яких на 4,8 млн грн буде проведено реконструкцію (оснащення житлового фонду) засобами обліку, використання, регулювання та споживання теплової енергії в 32 багатоквартирних будинках. Частину коштів також спрямовано на капітальний ремонт дороги по проспекту Князя Володимира (від перехрестя з вул. Шевченка до початку шляхопроводу). Ці об’єкти й були затверджені членами виконавчого коомітету.

Варто зазначити, що із врахуванням цих затверджених 32 будинків, в Білій Церкві залишаться необладнаними 106 малоповерхівок.

Утім на сайті міськради немає жодної інформації, що це за 32 будинки, де встановлять теплові лічильники. Немає ані проекті рішення, ані вже прийнятого рішення з переліком адрес будинків.